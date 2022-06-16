Dr. Saundra Dalton Smith'e Göre Nasıl Dinlenilir?

Çoğumuz yorgunluğu daha fazla uyku ihtiyacıyla eş tutarız. Ancak Dr. Saundra Dalton-Smith'e göre uyku ihtiyacı, gerçekten dinlenmenin yalnızca küçük bir parçasını oluşturuyor. Dahiliye doktoru ve Restorasis'in kurucusu, araştırmaları sayesinde sosyoekonomik, kültürel ve ırka dayalı tüm bariyerleri aşan yedi tip dinlenmeyi ortaya koydu. Bu bölümde sunucu Jaclyn Byrer'a katılan doktor, bu dinlenme tiplerinin ne olduğunu ve her birini yeteri kadar nasıl uygulayacağımızı anlatıyor. İster yorgun bir sporcu, ebeveyn veya çok mesai yapmış bir çalışan ol; Dr. Dalton-Smith, restoratif uygulamaların yapılacaklar listemizin bir maddesi olmaktan öte ideal halimize dönmemize yardımcı olacak günlük alışkanlıklar olabileceğini söylüyor.