Dr. Jud Brewer'a Göre Farkındalık Alışkanlıkları Nasıl Değiştirir

Ekran başında geçirdiğimiz süreyi veya tükettiğimiz şekeri azaltmanın ne kadar zor bir iş olduğunu hepimiz biliriz. Çok satan The Craving Mind kitabının yazarı Dr. Judson Brewer, kötü alışkanlıkları yenmede farkındalığın da irade kadar önemli olduğunu söylüyor. Sunucu Jaclyn Byrer'a konuk olan Brown Üniversitesi Farkındalık Merkezi araştırma ve yenilik direktörü, alışkanlıklarımızı edinirken ve bırakırken beynimizde neler olduğunu açıklıyor ve davranışlarımızı daha iyi kontrol etmemize yardımcı olacak alışkanlık eşleştirme araçlarını, kısaltmaları ve yeniden çerçeve oluşturma tekniklerini paylaşıyor.