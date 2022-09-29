Dr. Jud Brewer'a Göre Farkındalık Alışkanlıkları Nasıl Değiştirir

Trained Podcast: Dr. Jud Brewer ile Sağlıksız Alışkanlıklardan Kurtul
Rehberlik
Davranış değişikliği beyinde başlar. Sağlıksız alışkanlıklardan nasıl kurtulacağını, bağımlılık alanında uzman bu psikiyatristten öğren.
Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.
Ekran başında geçirdiğimiz süreyi veya tükettiğimiz şekeri azaltmanın ne kadar zor bir iş olduğunu hepimiz biliriz. Çok satan The Craving Mind kitabının yazarı Dr. Judson Brewer, kötü alışkanlıkları yenmede farkındalığın da irade kadar önemli olduğunu söylüyor. Sunucu Jaclyn Byrer'a konuk olan Brown Üniversitesi Farkındalık Merkezi araştırma ve yenilik direktörü, alışkanlıklarımızı edinirken ve bırakırken beynimizde neler olduğunu açıklıyor ve davranışlarımızı daha iyi kontrol etmemize yardımcı olacak alışkanlık eşleştirme araçlarını, kısaltmaları ve yeniden çerçeve oluşturma tekniklerini paylaşıyor.
"Mesele ne yapmamız gerektiği değil; mesele bedenimizin bilgeliğine kulak vermek. Bedenimizin bilgeliğini dinlemeye başladığımız zaman sağlıksız davranışlardan uzaklaşırız."
Dr. Judson Brewer
Bağımlılık alanında uzman psikiyatrist ve sinir bilimci
Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder, neler yapabileceğine baksın.