Dr Jeffrey Durmer'e Göre Uyku Performansı Nasıl İyileştirir

Trained Podcast: Dr. Durmer ile Şampiyonlar Gibi Uyu
Rehberlik
Güç toplamayı bilmeden güçlü olamazsın. Bu uzman bize neden başarılı bir antrenman rutininin anahtarının uyku olduğunu açıklıyor.
Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisidir.
Konu fitness olduğunda insanların aklına genellikle uyku gelmiyor. Ancak Dr. Jeffrey Durmer, elit bir sporcuyken ve kızları milli düzeyde yüzücüyken uyku desteğinin eksik olduğunu fark ettiğinde bu işi araştırmayı kafasına koymuş. Bir nörolog, sistem sinir bilimcisi ve uyku hekimi olan Dr. Durmer, günümüzün üst düzey sporcularına bu desteği sunuyor. NFL ve 2021 Tokyo oyunlarında ABD Ağırlık Kaldırma takımı ile yaptığı çalışmalar sayesinde Durmer, uyku depolama gibi basit taktiklerin performans üzerinde ne kadar büyük bir etki yarattığını ortaya koydu. En önemlisi de, uykunun güç toplama yerine geçtiğini ve yeterli uyku olmadan antrenman rutinlerinin eksik kaldığını açığa çıkardı. Bu bölümde sunucu Jaclyn Byrer'a katılan Durmer, uykunun neden fiziksel ve psikolojik sağlığımız için vazgeçilmez olduğunu detaylıca anlatıyor. Ayrıca yeteri kadar uyku alıp almadığımızı nasıl anlayacağımızı açıklayarak daha zinde bir geleceğe hazır olmamızı sağlıyor.
"Uykuyu gününün sonu olarak değil, yarının başlangıcı olarak düşün."
Dr. Jeffrey Durmer,
Nox Health Baş Hekimi
Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder.