Doğru Nike Fleece Nasıl Seçilir: Studio Fleece Kılavuzun

Nike Studio Fleece; konfor, çok yönlülük ve günlük kullanım için tasarlanmış kadın fleece üst ve alt giyim ürünleri koleksiyonudur. Ürün grubu, hareket düzeyine ve hava koşullarına uygun bir katmanlama sistemi oluşturabilmen için üç tür kumaş ağırlığında (hafif, orta ve ağır) sunulur. Her üç ağırlık türü de koleksiyon genelinde aynı tutarlı uyuma sahiptir.

Nike Product Line Management Kıdemli Yöneticisi Jill Gonzalez, "Performansa olduğu kadar nasıl hissettirdiğine de odaklanmak bizim için çok önemliydi" diyor. "Nihai hedefimiz; kadın tüketicinin aradığı yumuşak, duyusal deneyimi sunacak kumaşı ve apreleri tasarlamaktı."

Studio Sport (Dri-FIT ve Therma-FIT fleece), hem performansa hazır olan hem de aynı rahat hissi veren kumaşlar arayan sporcular için ürün yelpazesini tamamlıyor.