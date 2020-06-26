Doğru Koşu Ayakkabısı Nasıl Seçilir?

Koşu İçin Doğru Ayakkabıyı Giy

ABD'li sertifikalı atletizm koçu, Strength Running'in baş koşu koçu ve Strength Running Podcast'in sunucusu Jason Fitzgerald, "Günlük kolay koşular için biraz yastıklamalı, nötr bir ayakkabı yeterli olacaktır." diyor. Çoğu koşu ayakkabısı hem yastıklamaya hem de uzun koşularda sana yardımcı olan hızlı tepki kabiliyetine sahiptir. Buna rağmen tempoyu artırmak istediğin zaman yeterince enerji kazanımı sunarlar.



Bennett, yarışlar ve hız antrenmanları sırasında daha hafif bir ayakkabının daha faydalı olacağını söylüyor (varını yoğunu ortaya koyduğun anlarda ayağın ne kadar hafifse o kadar iyi olur). Pistte antrenman yaparken çivili ayakkabı giyebilirsin. Bu ayakkabılar zemine girer ve depara kalktığında ayağının zemini kavramasına yardımcı olur. Nike Run Club Chicago Koşu Koçu Robyn LaLonde, "Çivili ayakkabılar idealdir ama yere yakın yarış ayakkabıları da iyidir. Pist zeminini hissetmeni sağlarken pist dışında koşmaya da uygundurlar." diyor.



LaLonde, arazide koşuyorsan kök, çakıl ve taş dolu yumuşak, engebeli zeminlerde sana yardımcı olacak arazi tipi koşu ayakkabılarına ihtiyacın olacağını söylüyor. Bunlar dayanıklı, daha geniş bir tabana ve yeri daha iyi tutan kavrayış dokusuna sahip olur. Alacağın arazi tipi koşu ayakkabısının suya dayanıklı veya su geçirmez olması ve toz toprağın girmemesi için bilekli olması faydalı olabilir. LaLonde, çok kayalık veya dik rotalarda koşacaksan orta tabanında kaya plakası olan bir ayakkabı almanı öneriyor. Bu plaka, ayakları ani çarpma etkilerinden ve kötü inişlerden korumaya yardımcı olarak zorlu arazilerde koşmanı kolaylaştırır.