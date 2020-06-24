Doğru Koşu Ayakkabısı Nasıl Seçilir?

ABD'li sertifikalı atletizm koçu, Strength Running'in baş koşu koçu ve Strength Running Podcast'in sunucusu Jason Fitzgerald, "Günlük kolay koşular için biraz yastıklamalı, nötr bir ayakkabı yeterli olacaktır." diyor. Çoğu nötr ayakkabı hem yastıklamaya hem de uzun koşularda sana yardımcı olan hızlı tepki kabiliyetine sahiptir. Buna rağmen tempoyu artırmak istediğin zaman yeterince enerji kazanımı sunar.



Koşu Koçu Bennett, yarışlar ve hız antrenmanları sırasında daha hafif bir ayakkabının daha faydalı olacağını söylüyor (varını yoğunu ortaya koyduğun anlarda ayağın ne kadar hafifse o kadar iyi olur). Nike Run Club Chicago Koşu Koçu Robyn LaLonde, "Yarış ayakkabıları, koşucunun pisti hissetmesini sağlarken pist dışında koşmaya da uygundur." diyor.



LaLonde, arazide koşuyorsan kök, çakıl ve taş dolu yumuşak, engebeli zeminlerde sana yardımcı olacak arazi tipi koşu ayakkabılarına ihtiyacın olacağını söylüyor. Bunlar dayanıklı, daha geniş bir tabana ve yeri daha iyi tutan kavrayış dokusuna sahip olur. Alacağın arazi tipi koşu ayakkabısının suya dayanıklı veya su geçirmez olması ve toz toprağın girmemesi için bilekli olması faydalı olabilir. LaLonde, çok kayalık veya dik rotalarda koşacaksan orta tabanında kaya plakası olan bir ayakkabı almanı öneriyor. Bu plaka, ayakları ani çarpma etkilerinden ve kötü inişlerden korumaya yardımcı olarak zorlu arazilerde koşmanı kolaylaştırır.