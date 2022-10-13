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Trained Podcast: Derrick Henry ile Azmini En İyi Şekilde Kullan

Rehberlik

Ona "King Henry" demelerinin bir sebebi var. Bu NFL running back'i, gelişmeye devam etmek için motivasyon kaynağını paylaşıyor.

Son güncellenme tarihi: 4 Ekim 2022
Okuma süresi: 2 dk
Derrick Henry Fitness Motivasyonunu Paylaşıyor

Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.

Derrick Henry, antrenman yapmayı çok seviyor ve bunun tek nedeni, yedinci NFL sezonunun yaklaşması değil. İlham kaynakları, tutkuları ve gururu spor salonunda hayat buluyor. Bu bölümde, sunucu Jaclyn Byrer ile birlikte fitness favorileri hakkında konuşuyorlar. Tennessee Titans running back'i, yaşadığı iniş çıkışlarda ailesinin onu nasıl motive ettiğinden ve kendisinin başarısız olacağını söyleyen kişilere rağmen nasıl başarıya ulaştığından da bahsediyor. Ayrıca, ister yarı maraton koşmanın hayalini kuruyor ister yeni bir fitness dersi denemek istiyor olalım, şüpheleri bir kenara bırakıp hedeflerimize ulaşabileceğimize değiniyor.

"İçinde bulunduğun bu yolculukta veya hayatta ilgini çeken bir şey yapmak istediğinde bunun peşine düş ve hedeflerini gerçeğe dönüştürmek için her gün yılmadan çaba sarf et."

Derrick Henry
Nike sporcusu ve Tennessee Titans running back'i

Şimdi Dinle

Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder, neler yapabileceğine baksın.

Orijinal yayınlanma tarihi: 13 Ekim 2022

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