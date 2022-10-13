Derrick Henry Fitness Motivasyonunu Paylaşıyor

Derrick Henry, antrenman yapmayı çok seviyor ve bunun tek nedeni, yedinci NFL sezonunun yaklaşması değil. İlham kaynakları, tutkuları ve gururu spor salonunda hayat buluyor. Bu bölümde, sunucu Jaclyn Byrer ile birlikte fitness favorileri hakkında konuşuyorlar. Tennessee Titans running back'i, yaşadığı iniş çıkışlarda ailesinin onu nasıl motive ettiğinden ve kendisinin başarısız olacağını söyleyen kişilere rağmen nasıl başarıya ulaştığından da bahsediyor. Ayrıca, ister yarı maraton koşmanın hayalini kuruyor ister yeni bir fitness dersi denemek istiyor olalım, şüpheleri bir kenara bırakıp hedeflerimize ulaşabileceğimize değiniyor.