Tükenmişlik Hissini Önlemenin ve Spor ile Günlük Yaşam Arasında Sağlıklı Bir Denge Kurmanın Yolları

Cevap:

Rekabetçi olman güzel bir şey. Seni anlıyorum ve bu hırsını paylaşıyorum.



Kazanmak için antrenman yapmaya 3 yaşında başladım. Sprinter Evelyn Ashford'un 1984 Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazandığını gördükten sonra Alexandria, Virginia'daki evimizin önünden geçen arabalarla yarışmaya başladım (kaldırımda, koşarak). Anne babamın benim için ne kadar endişelendiğini hayal bile edemiyorum!



Bu rekabet hırsı, tıpkı seni motive ettiği gibi beni de motive ediyor. Ama yazdıklarından bu hırsın pahalıya mal olduğu anlaşılıyor. Bu, yolun sonunda spordan nefret etmeden önce önüne geçmen gereken bir sorun.



Sana elimden geldiğince yardım etmek isterim. Ama hissettiklerin hakkında koçunla konuşmak da isterim, çünkü seni o takip edebilir. Hatta ondan sana dengeyi bulmana yardımcı olacak bir terapist veya spor psikoloğu bulmasını isteyebilirsin. Şahsen rekabeti güç toplama ve dinlenmeyle dengelediğim zaman performansım daha iyi oluyor ve kendimi daha mutlu hissediyorum.



Dengeyi bulmak için basketbol dışında sevdiğim şeylere odaklanabileceğim zamanlar yaratmaya çalışıyorum. Sen atletizm dışında neyi seviyorsun? Belki köpeğinle oynamayı, belki müzik dinlemeyi, belki de ailenle zaman geçirmeyi seviyorsundur. Ne olduğunun önemi yok. Önemli olan sana zihinsel alan açabilmesi. Ayrıca hemen rahatlayamıyorsan kendine zaman tanı.