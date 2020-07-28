Dengesizliklerini Hareket Kabiliyeti Egzersizleriyle Düzelt

Bu yüzden hareket kabiliyeti, vücutlarımıza doğru şekilde hareket etme kabiliyetini geri kazandırmak açısından çok önemlidir. Sadece en çok kalori yaktıran hareketlere ihtiyacın olduğun düşüncesiyle antrenmanların yalnızca nabzı hızlandıran kısımlarını yapıp Isınma ve Soğuma kısımlarını atlamak, gözüne cazip görünebilir. Belki o kısımlar seni heyecanlandırmıyor, belki de vücudun farklı şekillerde esnemek ve hareket etmek zorunda kaldığı için rahatsız oluyorsun. Ama o hareketleri yapmak zorunda olmanın nedeni tam olarak budur!



Antrenmandan önce ve sonra hareket kabiliyeti hareketlerini ve aktif esnemeleri yapmak, vücudunun dayanıklılık ve esneklik kazanmasına yardımcı olur. Isınma aşaması, vücudunu antrenmanın geri kalanında yapacağı hareketlere hazır hale getirir. Böylece diğer tekrarlanan hareketler veya duruşlar aracılığıyla edindiğin dengesiz hareket alışkanlıklarını tekrarlamazsın. Soğuma ise seni günün geri kalanında düzgün şekilde hareket etmeye hazırlar.



O yüzden her antrenmanda ısınma ve soğuma bölümlerini mutlaka yap. Bunlar, nabzı hızlandıran aradaki bölümler kadar önemlidir! Vücuduna denge kazandırdığında hayatına da denge getirmiş olursun.