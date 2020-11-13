Sindirim Sistemi Sağlığı, Genel Sağlık Durumunu Nasıl Etkiliyor?

Los Angeles merkezli Pacific Nutrition Partners'ın kurucu ortağı olan kayıtlı diyetisyen Jocelyn Harrison, "İnsan vücudunda insan hücrelerinden üç kat fazla mikrobiyal hücre bulunur." diyor (Mikrobiyal hücreler virüsler, bakteriler ve mantarlardır. İnsan hücreleriyse akyuvarlar, trombositler, deri hücreleri, eşeysel hücreler ve yağ hücreleri gibi hücrelerdir). Bu hücrelerin çoğu büyük bağırsağında yaşar ve bağışıklık sisteminin, metabolizmanın, beyin fonksiyonlarının ve dahasının ayrılmaz bir parçasıdır.



Bu mikroorganizmaların iyileri olduğu gibi kötüleri de olur. Ancak sağlıklı bir bağırsakta iyi mikroorganizmaların sayısı kötülerden fazladır. Harrison, işlenmemiş gıda ve lif açısından zengin, yüksek kaliteli bir diyetle beslendiğin ve kendine baktığın zaman sindirim kanalının iyi çalışacağını ve sağlıklı olacağını söylüyor.



Ancak kötü mikroorganizmaların sayısı fazla olduğunda kardiyovasküler sorunlar, kilo sorunları, depresyon, anskiyete, yorgunluk ve inflamasyon gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca bu durum strese ve dolayısıyla baş ağrılarına, cilt sorunlarına ve hatta uyku bozukluklarına yol açabilir (bu semptomlardan herhangi birini açıklanamayan şekilde yaşıyorsan bir gastroenterologa görün). Bu sorunların mikrobiyom adı verilen mikrobiyal hücrelerin üzerinde yıkıcı etkileri olabilir. Ancak bu durumun tersi de geçerlidir. Harrison, "Sindirim sistemini iyileştirmek için adım atarsan diğer sistemlerin de iyileşebilir. Bunun aksi de geçerlidir." diyor.



Araştırmacılar bile bu işleyişi henüz tamamen anlamış değil. Yoğun bir şekilde kendi çalışmalarını gerçekleştiren, Boulder Colorado Üniversitesi birleştirici fizyoloji ve Sinir Bilimi Merkezi profesörü Dr. Monika Fleshner, çoğu sindirim sistemi çalışmasının hayvanlar üzerinde yapıldığını, çünkü bakterilerin beyni nasıl etkilediğini anlamak için ikisinin de doğrudan incelenmesi gerektiğini ve bunun yaşayan insanlar üzerinde mümkün olmadığını söylüyor. Ancak araştırmacılar sindirim sisteminin gücünü öğrendikçe sindirim sisteminin potansiyelini zirveye çıkarmak için yapabileceklerimiz hakkında daha fazla şey öğreniyoruz. İşte araştırmacıların bugüne kadar önerdiği yöntemler: