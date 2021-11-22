Yarın Daha İyi Koşmak İçin Bu Akşam İyi Bir Uyku Çek

Profesyonel bir koşucu olmayabilirsin. Ancak gününün yaklaşık üçte birini antrenman yaparak geçirirsin (ya da en azından geçirmen gerekir).



UCSF Human Performance Center'da çalışan bir tıp bilimcisi ve elit sporcularda uyku ve performansa odaklanan bir Nike Performance Council Üyesi olan Dr. Cheri Mah, elinin altındaki en iyi antrenman aracının yedi-dokuz saat uyumak olduğunu söylüyor: "Altı saat uyuduğunda pilini yüzde 60 şarj edersin ve daha çabuk yorulursun. Ancak pilini her gece yüzde 80, 90 veya 100 şarj edip gerçekte neler yapabileceğini görmen mümkündür."



Yeterince uyumadığın zaman her şeyin kötüye gideceğini söyleyen Mah, şu örnekleri veriyor:



01. Beynin yeterince iyi çalışmaz. 24 saat uyumamak, alkollü araba kullanmak için yasal sınır olan yüzde 0,10'luk kan alkol düzeyinin yol açtığına eşdeğer seviyede bilişsel zayıflığa ve motor zayıflığına neden olur.



02. Hastalanabilirsin. Sürekli olarak altı saatten az uyumak, en az yedi saat uyumaya kıyasla nezle olma ihtimalini dört kat artırır.



03. Kilo alabilirsin. Kronik uykusuzluk, açlığı kontrol eden leptin ve ghrelin hormonlarını değiştirir ve daha çok doymuş yağ ve şeker içeren gıdaları tüketme ihtimalini artırır.



Ancak Mah'ın yakın tarihli bir çalışması, sporcular için daha da kötü bulgular içeriyor: Birkaç gün yeterince uyumamak, koordinasyon kalıbını ve biyomekaniğini değiştirebilir. Mah, "Bunun elbette performans üzerinde etkileri var, ama bir başka potansiyel etkisi de şu: 'Bu kişi ileride sakatlığa daha yatkın olabilir.'" diyor.



Peki tüm bunlar düşünüldüğünde, neden ABD'li yetişkinlerin yüzde 70'i akşamları önerilen miktarda uyku uyuyamıyor? Mah, iyi uyumanın (tıpkı düzenli olarak egzersiz yapmaya zaman ayırmak ve düzgün beslenmek gibi) kolay bir iş olmadığını söylüyor.