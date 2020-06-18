Bu Çabuk ve Kolay Hazırlanan Tariflerle Akıllıca Atıştır

Ambalajlanmış bir bar ya da shake sağlıklı bir seçenekmiş gibi durabilir ama genellikle bu ürünlerin içinde sağlığa zararlı, gizli malzemeler bulunur. Onun yerine taze yiyeceklerden hazırlayabileceğin bu atıştırmalıkları dene. Hızla ve kolayca hazırlayabileceğin bu atıştırmalıklar, sağlığın için çok daha iyidir.

Hepimiz, özellikle aktif olduğumuz günlerde öğünler arasında acıkırız. Sağlıklı göründükleri için canın ambalajlanmış bir bar ya da bir bardak protein shake çekebilir. Ancak bu gıdalar kimyasal koruyucular, stabilizatörler ve tatlandırıcılarla dolu olabilir. Onun yerine kendine taze yiyeceklerden enerji dolu, saatlerce tok tutacak bir atıştırmalık yap.

İşte benim tercih ettiğim atıştırmalıklar: