Rehberlik ve Beslenme

Daha Akıllıca Atıştır

Hazırlayan: Nike Training

Bu Çabuk ve Kolay Hazırlanan Tariflerle Akıllıca Atıştır

Acıktığında denemen için taze yiyeceklerden kolayca hazırlayabileceğin atıştırmalıklar.

Ambalajlanmış bir bar ya da shake sağlıklı bir seçenekmiş gibi durabilir ama genellikle bu ürünlerin içinde sağlığa zararlı, gizli malzemeler bulunur. Onun yerine taze yiyeceklerden hazırlayabileceğin bu atıştırmalıkları dene. Hızla ve kolayca hazırlayabileceğin bu atıştırmalıklar, sağlığın için çok daha iyidir.

Hepimiz, özellikle aktif olduğumuz günlerde öğünler arasında acıkırız. Sağlıklı göründükleri için canın ambalajlanmış bir bar ya da bir bardak protein shake çekebilir. Ancak bu gıdalar kimyasal koruyucular, stabilizatörler ve tatlandırıcılarla dolu olabilir. Onun yerine kendine taze yiyeceklerden enerji dolu, saatlerce tok tutacak bir atıştırmalık yap.

İşte benim tercih ettiğim atıştırmalıklar:

  1. Haşlanmış yumurta
    Yumurtaları haftalık haşlıyorum, böylece acıktığımda hazır oluyorlar.
  2. Sade yoğurt
    Proteini yüksek, şekeri düşüktür. Yaban mersini aromalı yoğurt almak yerine sade yoğurda gerçek yaban mersini koyarsan çok şeker almadan lif ve antioksidan almış olursun.
  3. Tohumlu ve kurutulmuş kurt üzümlü kuruyemiş
    Bunları küçük porsiyonlar halinde torbalara bölüyorum. Böylece unutup fazla kaçırmıyorum.
  4. Fırında kavrulmuş nohut veya edamame
    Her ikisi de bitki bazlıdır ve protein açısından zengindir.
  5. Elma ve fındık ezmesi
    Protein açısından zengindir ve çıtır çıtırdır.

Bir daha acıktığında kendine taze yiyeceklerden sağlıklı bir atıştırmalık hazırla. Böylece seni bir sonraki öğüne kadar iyi hissettirecek, taze bir seçeneğin olur.

Bu Çabuk ve Kolay Hazırlanan Tariflerle Akıllıca Atıştır

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Bu Çabuk ve Kolay Hazırlanan Tariflerle Akıllıca Atıştır

Nike Training Club'a Katıl

Aktif ve sağlıklı kalmana yardımcı olacak birinci sınıf uzman ve trainer'larımıza eriş.

İndir