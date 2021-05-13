CrossFit Sporcusu Chandler Smith'ten Zihinsel Antrenman İpuçlarıyla Hedeflerine Ulaş

CrossFit yıldızı Chandler Smith, görünüşte her şeye sahip: Kasları ve zihin yapısı hiçbir engelden kaçmamasını sağlarken sporda eşitliği savunan ahlak anlayışıyla statükoya meydan okuyor. Ancak bu, ABD ordusundan bu sene ayrılan Chandler'ın bizler gibi zayıflıkları olmadığı anlamına gelmiyor. "Trained" podcast'inin 8. sezonunun ilk bölümünde, CrossFit'in başarılı siyahi sporcusu Nike'ın kıdemli performans direktörü Ryan Flaherty ile bir araya geliyor ve bu sohbette favori abur cuburlarını, baskı altında sakin kalmayı nasıl başardığını ve hem sporda hem hayatta potansiyelimizi ortaya çıkarmamızı sağlayacak tavsiyesini paylaşıyor.