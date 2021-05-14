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Trained Podcast'i: Chandler Smith ile Her Engeli Aşmak Üzerine

CrossFit yıldızı, kendisini ve sporu olumlu yönde değiştirmek için neler yaptığını anlatıyor.

CrossFit Sporcusu Chandler Smith'ten Zihinsel Antrenman İpuçlarıyla Hedeflerine Ulaş

"Trained", bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.

CrossFit yıldızı Chandler Smith, görünüşte her şeye sahip: Kasları ve zihin yapısı hiçbir engelden kaçmamasını sağlarken sporda eşitliği savunan ahlak anlayışıyla statükoya meydan okuyor. Ancak bu, ABD ordusundan bu sene ayrılan Chandler'ın bizler gibi zayıflıkları olmadığı anlamına gelmiyor. "Trained" podcast'inin 8. sezonunun ilk bölümünde, CrossFit'in başarılı siyahi sporcusu Nike'ın kıdemli performans direktörü Ryan Flaherty ile bir araya geliyor ve bu sohbette favori abur cuburlarını, baskı altında sakin kalmayı nasıl başardığını ve hem sporda hem hayatta potansiyelimizi ortaya çıkarmamızı sağlayacak tavsiyesini paylaşıyor.

"Elimdekilerle yetindiğim gün, kendimi geliştirmeyi
bıraktığım gündür. Bu yüzden, asla o noktaya
gelmemeliyim."

Chandler Smith

CrossFit sporcusu ve ABD Ordusu eski subayı

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Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama veya uyku hakkında sorun mu var? Konuk veya konu önermek mi istiyorsun? Flaherty'ye trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

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