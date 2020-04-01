Çok Oturmayı Bırak
Rehberlik ve Beslenme
Hazırlayan: Ryan Flaherty
Uzun süre oturmanın olumsuz etkilerini, bu basit esneme hareketleriyle ortadan kaldır.
Amatör sporculardan profesyonellere kadar çalıştığım hemen herkes, çok fazla oturduğu zaman kalça kaslarında ve kalçasında sorun yaşamaya başlıyor. Vücudumuzun nasıl geliştiğini ve binlerce yıldır nasıl kullanıldığını düşün: Hep yemek peşinde gün boyu hareket etmişiz. Ama artık her zamankinden fazla oturuyoruz. Bu durum elbette vücudumuzda sorunlara neden olacaktır.
Uzun süre oturmaya karşı yapabileceğin en iyi şey, bu durumdan etkilenen bölgelerin esnekliğini korumak için hareket kabiliyetlerini artırmaktır. Bunun için her gece 20 dakika bu esneme rutinini yapabilirsin.
- Pektoral kaslar.
Otururken omuzlarımızı öne ittiğimiz için bu kaslar kısalıp sıkılaşır. Onları esnetmek için bir kapı boşluğunda dur ve ellerini omuz yüksekliğine kaldır. Sonra da arkaya götürüp kapı çerçevesine koy ve göğsünü yukarıya kaldır.
- Kalça fleksörleri.
Otururken kısalan kalça fleksörlerini uzatmak için sırtını düz tutarak (yani öne veya arkaya bükmeden) lunge hareketi yap.
- Hamstring kasları.
Masabaşında, arabada veya koltukta saatlerini geçirmek bu kasları da kısaltır. Yere sırtüstü yatıp bacaklarını duvara yaslayarak bu kasları esnetebilirsin.
"Araştırmalar, bu üç farklı günlük esneme egzersizi gibi yeni ve sağlıklı davranışları hayatına katmanın en iyi yolunun, onları mevcut bir davranışa eklemek olduğunu gösteriyor."
Ryan Flaherty
Araştırmalar, bu üç farklı günlük esneme egzersizi gibi yeni ve sağlıklı davranışları hayatına katmanın en iyi yolunun, onları mevcut bir davranışa eklemek olduğunu gösteriyor. Örneğin, akşam TV izlerken koltukta oturmak yerine ayağa kalk ve bu esneme hareketlerini yap. Bu hareketleri günlük rutininin bir parçası haline getirdiğin zaman vücudunun gerginliği azalır ve daha iyi hareket edebilirsin.