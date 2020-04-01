Çok Oturmayı Bırak

Amatör sporculardan profesyonellere kadar çalıştığım hemen herkes, çok fazla oturduğu zaman kalça kaslarında ve kalçasında sorun yaşamaya başlıyor. Vücudumuzun nasıl geliştiğini ve binlerce yıldır nasıl kullanıldığını düşün: Hep yemek peşinde gün boyu hareket etmişiz. Ama artık her zamankinden fazla oturuyoruz. Bu durum elbette vücudumuzda sorunlara neden olacaktır.



Uzun süre oturmaya karşı yapabileceğin en iyi şey, bu durumdan etkilenen bölgelerin esnekliğini korumak için hareket kabiliyetlerini artırmaktır. Bunun için her gece 20 dakika bu esneme rutinini yapabilirsin.