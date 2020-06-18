Çocuklarının Dar Alanlarda Aktif Kalmasını Sağlama

02. Sabit durarak yapılan egzersizleri yarışmaya dönüştür.

Santesson, çocukların genellikle tek bir yerde durmayı sevmediğini söylüyor ama şimdi onlara tüm enerjilerini tek bir noktada harcamayı öğretebilirsin. Yere yoga matları yerleştirerek ya da bant çekip vücut büyüklüğünde kareler oluşturarak rahatça görülebilen antrenman alanları oluştur (senin ve her çocuğun için birer tane). Onlara birkaç basit egzersiz göster: Dağcı tırmanışları, makas hareketiyle zıplama veya NTC'deki Tüm Aile İçin Koleksiyonundan herhangi bir hareket uygun olur. Sonra kimin daha çabuk 10 tekrar yapabileceğini görmek istediğini ve yarışı kazanmak dışında antrenman alanı sınırları içinde kalarak da puan kazanabileceklerini söyle.



03. Hareket içeren günlük işlere çocuklarını dahil et.

Köpeği beslemek, elektrikli süpürgeyle evi süpürmek, çiçekleri sulamak: Tüm bunlar hareket ederek yapılan küçük işlerdir ve çocukların bu işlere katılması mümkündür. Santesson, evdeyken hareket etmeni sağlayan, güvenli ve uygun bir aktiviteyi günde en az bir veya iki kez çocuklarınla birlikte yapmanı ve mümkünse bu aktiviteleri eğlenceli hale getirmeni öneriyor. Örneğin, onları mutfağa kadar yarışmaya çağırabilir ya da heyecan duymalarını sağlamak için evin yavru köpeğinin su kabını taşımalarını isteyebilirsin.



"Çocuklar tekrarla öğrenir. Bu yüzden bu ufak günlük aktiviteleri günlük rutinlerinin bir parçası haline getirerek kısa sürede uzun bir yol katedebilirsiniz" diyor. Ve tabii ki bunun için geniş bir alana da ihtiyacınız yok.