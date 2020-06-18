Çocuklarının Dar Alanlarda Aktif Kalmasını Sağlama

Hazırlayan: Nike Training
Çocuklarını sınırlı alanlarda aktif tutmanın üç yolu.
Alanın az olduğu yerlerde çocukları aktif tutmak, yaratıcı düşünebilmeyi gerektirir. Nike World Headquarters'ta Everybody Moves aktivite programını yürüten Karen Santesson, bu yazıda çocukları evde aktif, sağlıklı tutmak ve spora ilgilerini korumak için en iyi önerilerini paylaşıyor.
NTC'deki antrenmanlardan birini yaptıysan antrenmanın büyük kısmı için yalnızca vücudun kadar bir alana ihtiyacın olduğunu biliyorsundur. Peki ya çocukların? Senden küçükler, o yüzden tüm aileyi harekete geçirmek için büyük bir alan gerekmiyor.
Çocuklarının özgürce koşturabileceği büyük bir arka bahçen ya da evinde büyük, açık bir alan yoksa Karen Santesson'un ipuçlarını dene. Nike'ın Çocuk Gelişim Merkezinde yönetici olan ve Nike World Headquarters'ta Everybody Moves aktivite programını yürüten Santesson bu işin uzmanı. Çünkü Portland, Oregon'da yağmur hiç eksik olmadığı için sık sık küçük, kapalı alanlarda hareket etmek zorunda kalıyorlar.
01. Özel aktivite istasyonları oluştur.
Santesson, birkaç küçük alandan büyük bir alan oluşturabileceğini söylüyor. Örneğin, evinde çocuklarının belirli bir aktiviteyi yapmaları için alanlar belirleyebilirsin (ön kapıda kolları ve bacakları açarak zıplamak, buzdolabının önünde yerinde koşmak, yatak kenarında aşağı bakan köpek duruşu yapmak gibi).
Bunu bir oyun haline getirebilirsin: Çocukların her istasyonda kaç tekrar yapacağını veya kaç saniye hareket etmesi gerektiğini görmek için bir desteden kart seçer; belki istasyondan istasyona koşmak yerine ayı yürüyüşü yapabilir ya da yan yan yürüyebilirler. Alternatif olarak, istasyon çalışmalarını düzenli bir rutine dönüştürebilirsin: Evin o noktasına gittikleri zaman belirlediğin egzersizi 30 saniye yapmalarını iste. Santesson, bu fikre sıcak bakmazlarsa aktiviteleri onlarla birlikte yapmanı öneriyor. Hem bu ekstra hareket senin için de bir bonus antrenman olur.
"Fikre sıcak bakmazlarsa aktiviteleri onlarla birlikte yap. Bu ekstra hareket, senin için de bir bonus antrenman olur."
Karen Santesson, Nike Çocuk Gelişim Merkezi
02. Sabit durarak yapılan egzersizleri yarışmaya dönüştür.
Santesson, çocukların genellikle tek bir yerde durmayı sevmediğini söylüyor ama şimdi onlara tüm enerjilerini tek bir noktada harcamayı öğretebilirsin. Yere yoga matları yerleştirerek ya da bant çekip vücut büyüklüğünde kareler oluşturarak rahatça görülebilen antrenman alanları oluştur (senin ve her çocuğun için birer tane). Onlara birkaç basit egzersiz göster: Dağcı tırmanışları, makas hareketiyle zıplama veya NTC'deki Tüm Aile İçin Koleksiyonundan herhangi bir hareket uygun olur. Sonra kimin daha çabuk 10 tekrar yapabileceğini görmek istediğini ve yarışı kazanmak dışında antrenman alanı sınırları içinde kalarak da puan kazanabileceklerini söyle.
03. Hareket içeren günlük işlere çocuklarını dahil et.
Köpeği beslemek, elektrikli süpürgeyle evi süpürmek, çiçekleri sulamak: Tüm bunlar hareket ederek yapılan küçük işlerdir ve çocukların bu işlere katılması mümkündür. Santesson, evdeyken hareket etmeni sağlayan, güvenli ve uygun bir aktiviteyi günde en az bir veya iki kez çocuklarınla birlikte yapmanı ve mümkünse bu aktiviteleri eğlenceli hale getirmeni öneriyor. Örneğin, onları mutfağa kadar yarışmaya çağırabilir ya da heyecan duymalarını sağlamak için evin yavru köpeğinin su kabını taşımalarını isteyebilirsin.
"Çocuklar tekrarla öğrenir. Bu yüzden bu ufak günlük aktiviteleri günlük rutinlerinin bir parçası haline getirerek kısa sürede uzun bir yol katedebilirsiniz" diyor. Ve tabii ki bunun için geniş bir alana da ihtiyacınız yok.