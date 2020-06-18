Çocukların Gerçekte Ne Kadar Egzersize İhtiyaçları Var?

Bu yazıdaki hedefleri rehber alarak çocuklarının sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyümesine yardımcı ol.

Çocuklar için ideal aktivite miktarı, bebeklikten gençliğe doğru ilerledikçe değişir. Peki gerçekte ne kadar egzersize ihtiyaçları var? Bu yazıda çocuklarımızın her yaş aralığında ne kadar aktivite yapması gerektiğini ve ebeveynlerin onlara nasıl yardımcı olabileceğini, sektörün uzmanlarına sorduk.



Sınıf aktiviteleri, teneffüsler ve beden eğitimi derslerinde çocuklar bol bol egzersiz yapar. Okul programlarında egzersize bu kadar çok yer verilmesinin birçok nedeni vardır. Araştırmalar, çocukluk döneminde düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitenin kalp, kemik, kas, beyin gelişimini ve sağlığı iyileştirdiğini, yüksek bilişsel ve akademik performansla ilişkili olduğunu ve kişinin öz güven ve öz saygı kazanmasına yardımcı olabildiğini işaret ediyor.



Çocuğunun fitness durumunu profesyonellerin eline bırakmak ile çocuğunun beden eğitimi öğretmenliğini yapmak apayrı iki şeydir. Çocuğunun yaşına göre gerçekte ne kadar egzersize ihtiyacı olduğunu ve ne tür egzersizleri yapması gerektiğini merak ediyorsan öncü uzmanlar ve kuruluşların verdiği ipuçlarıyla dolu olan bu yazıyı aktivite planlama rehberin olarak kullanabilirsin. (Not: Buradaki öneriler, ABD'de yaşayan çocuklar için verilmiştir. Öneriler ülkeye göre farklılık gösterir. Ayrıca soruların ve endişelerin için mutlaka çocuk doktoruna danışmalısın.)