Çocukların Gerçekte Ne Kadar Egzersize İhtiyaçları Var?

Hazırlayan: Nike Training
Bu yazıdaki hedefleri rehber alarak çocuklarının sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyümesine yardımcı ol.
Çocuklar için ideal aktivite miktarı, bebeklikten gençliğe doğru ilerledikçe değişir. Peki gerçekte ne kadar egzersize ihtiyaçları var? Bu yazıda çocuklarımızın her yaş aralığında ne kadar aktivite yapması gerektiğini ve ebeveynlerin onlara nasıl yardımcı olabileceğini, sektörün uzmanlarına sorduk.
Sınıf aktiviteleri, teneffüsler ve beden eğitimi derslerinde çocuklar bol bol egzersiz yapar. Okul programlarında egzersize bu kadar çok yer verilmesinin birçok nedeni vardır. Araştırmalar, çocukluk döneminde düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitenin kalp, kemik, kas, beyin gelişimini ve sağlığı iyileştirdiğini, yüksek bilişsel ve akademik performansla ilişkili olduğunu ve kişinin öz güven ve öz saygı kazanmasına yardımcı olabildiğini işaret ediyor.
Çocuğunun fitness durumunu profesyonellerin eline bırakmak ile çocuğunun beden eğitimi öğretmenliğini yapmak apayrı iki şeydir. Çocuğunun yaşına göre gerçekte ne kadar egzersize ihtiyacı olduğunu ve ne tür egzersizleri yapması gerektiğini merak ediyorsan öncü uzmanlar ve kuruluşların verdiği ipuçlarıyla dolu olan bu yazıyı aktivite planlama rehberin olarak kullanabilirsin. (Not: Buradaki öneriler, ABD'de yaşayan çocuklar için verilmiştir. Öneriler ülkeye göre farklılık gösterir. Ayrıca soruların ve endişelerin için mutlaka çocuk doktoruna danışmalısın.)
Bebekler (2-3 Yaş)
Çocuğun yürümeyi öğrendikten sonra hep hareket etmek ister. Fiziksel aktivitenin çocuklar üzerindeki etkisini araştıran Douglas College Terapötik Rekreasyon Departmanı fakülte üyesi Dr. Sarah Moore, bu dönemde çocuğunun vücut-mekansal farkındalığı, temel motor becerileri (koşu, zıplama ve tutma gibi), koordinasyonu, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerileri ile hayal gücünün gelişimine yardımcı olman gerektiğini söylüyor.
"Oyun oynamaktan yürümeye ve kanepede emeklemeye kadar her türlü hareket sayılır"
Dr. Sarah Moore, Douglas College Terapötik Rekreasyon Departmanı
Okul Öncesi Çocuklar (4 Yaş)
Çocukların bebekken geliştirmeye başladığı tüm beceriler okul öncesi yıllarına taşınır. Ayrıca artık konuşmaya ve daha fazla şey anlamaya başlarlar. Moore, çocuklarının iş birliğini öğrenmesine, güçlü sosyal beceriler kazanmasına ve rutin algısını geliştirmesine yardımcı olmak için egzersizi kullanabileceğini (ve kullanman gerektiğini) söylüyor. Araştırmalar ayrıca okul öncesi yıllarda düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitelerin motor becerilerin gelişimini destekleyebileceğini ve çocuk obezitesini önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.
5-8 Yaş
Bu yaştaki çocukların motor becerileri, koordinasyonları ve kuvvetleri hatırı sayılır bir düzeye çıkmış olur. Düzgün durarak koşabilirler, bir çubuktan en az 10 saniye sallanabilirler, ip atlayabilirler, vücut ağırlığı egzersizleri yapabilirler (mekik gibi) ve destek tekerlekleri olmadan bisiklete binebilirler. Moore, sürekli egzersizin fiziksel sağlık ve fitness durumu üzerinde çok etkili olabileceğini söylüyor. Ancak bu dönemde aktivitenin başka faydaları da ortaya çıkar. Araştırmalar, egzersiz yapan çocukların kimlik algılarının ve öz saygılarının güçlenebildiğini işaret ediyor.
9-12 Yaş
Çocuklar daha önce edindikleri becerileri geliştirmeye hep devam eder ama bu yaşlarda yeteneklerinin çoğu iyice sağlamlaşmaya başlar. Moore, çift basamaklı yaşlara giren çocukların nöromüsküler koordinasyonlarının genellikle gelişmiş olduğunu, bunun vurma ve fırlatma gibi hareketleri daha isabetli yapabilecekleri anlamına geldiğini, dolayısıyla bu dönemin organize sporlar için ideal olduğunu söylüyor. Ayrıca vücutlarında doğal değişikliklerin olacağı buluğ çağına yakın olduğu için bu dönemin (yetişkin gözetiminde) ağırlıklı aktiviteler yaparak kemik kütlesini artırmak ve kuvvet kazanmak için de önemli olduğunu söylüyor. Moore, bu yaştaki çocukların etkiye açık olması ve hem sosyal hem duygusal açıdan daha fazla şey yaşaması nedeniyle bu dönemde egzersizi bir öz güven kaynağı, stresle başa çıkma mekanizması ve ömür boyu keyif verecek bir alışkanlık olarak yerleştirme şansının hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu ekliyor.
"Egzersizi bir güven kaynağı, stresle başa çıkma mekanizması ve ömür boyu keyif verecek bir alışkanlık olarak yerleştir"
Dr. Sarah Moore, Douglas College Terapötik Rekreasyon Departmanı
Özet
Bebekler (2-3 Yaş)
Süre: 90-180 toplam aktif dakika.
Odak Noktası: Mekansal farkındalık, temel motor becerileri, koordinasyon ve problem çözme.
Aktiviteler: Çocuk merdiveni benzeri engelli parkur, genel oyun odası zamanı.
Okul Öncesi Çocuklar (4 Yaş)
Süre: 180+ toplam aktif dakika.
Odak Noktası: Sosyal beceriler, kurallara uyma, el-göz koordinasyonu ve denge.
Aktiviteler: "Dans et-dur" oyunu, eğlenceli bayrak yarışları ve eşya atıp tutma.
5-8 Yaş
Süre: 180+ toplam aktif dakika; 60 dakikalık orta-yüksek yoğunluklu aktivite ve az miktarda hafif vücut ağırlığı kuvvet antrenmanı (haftada üç gün) dahil.
Odak Noktası: Motor becerileri, koordinasyon ve kuvvet.
Aktiviteler: Frisbee™, seksek, balonlu voleybol gibi spor benzeri oyunlar ve NTC'deki Tüm Aile İçin antrenmanları.
9-12 Yaş
Süre: 180+ toplam aktif dakika; 60 dakikalık orta-yüksek yoğunluklu aktivite ve az miktarda kuvvet antrenmanı (haftada üç gün) dahil.
Odak Noktası: Nöromüsküler koordinasyon, spor becerileri (atma, tutma), öz güven.
Aktiviteler: Garaj yolunda basketbol, arka bahçede softbol ve NTC'deki Tüm Aile İçin antrenmanları.