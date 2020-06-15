Çocukların Dinlenme Günlerine Gerçekten İhtiyacı Var mı?

Çocukların enerjisi sınırsızdır. Peki onca koşma, zıplama ve oyunun arasında güç toplamak için mola vermeleri gerekir mi? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için sektörün uzmanları ve Nike Master Trainer'larıyla konuştuk.



İnsan vücudu olağanüstüyse genç insan vücudu daha da olağanüstüdür.



Çocuklarının dur durak bilmeden nasıl koşuşturduklarını ya da arka bahçede futbol oynadıktan veya bir saat tramplende zıpladıktan sonra nasıl hiçbir şey olmamış gibi devam ettiklerini düşün. Yakın zaman önce "Frontiers in Psychology" dergisinde yayınlanan bir araştırma, çocukların yorgunluğa dayanıklı kaslara ve iyi antrenmanlı dayanıklılık sporcularından bile daha hızlı güç toplama kabiliyetine sahip olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni şu olabilir: Daha az gelişmiş vücutları bizim vücutlarımız kadar verimli şekilde hareket etmediği için bunu yoğun egzersizlerde aerobik (oksijen bazlı) enerji kullanarak telafi ederler. Yetişkinlerin yüksek yoğunluklu çalışmalar ve kuvvet antrenmanlarında kullandığı anaerobik enerjinin aksine, aerobik enerji yorgunluğa yol açan laktik asidi üretmez.