Çocukların Dinlenme Günlerine Gerçekten İhtiyacı Var mı?

Çocukların Gerçek Dinlenme Günlerine İhtiyaçları Var mı?
Rehberlik
Hazırlayan: Nike Training
Çocuk olmak, olumlu anlamda yorucudur. Gereken şekilde dinlendiklerinden emin ol.
Çocukların enerjisi sınırsızdır. Peki onca koşma, zıplama ve oyunun arasında güç toplamak için mola vermeleri gerekir mi? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için sektörün uzmanları ve Nike Master Trainer'larıyla konuştuk.
İnsan vücudu olağanüstüyse genç insan vücudu daha da olağanüstüdür.
Çocuklarının dur durak bilmeden nasıl koşuşturduklarını ya da arka bahçede futbol oynadıktan veya bir saat tramplende zıpladıktan sonra nasıl hiçbir şey olmamış gibi devam ettiklerini düşün. Yakın zaman önce "Frontiers in Psychology" dergisinde yayınlanan bir araştırma, çocukların yorgunluğa dayanıklı kaslara ve iyi antrenmanlı dayanıklılık sporcularından bile daha hızlı güç toplama kabiliyetine sahip olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni şu olabilir: Daha az gelişmiş vücutları bizim vücutlarımız kadar verimli şekilde hareket etmediği için bunu yoğun egzersizlerde aerobik (oksijen bazlı) enerji kullanarak telafi ederler. Yetişkinlerin yüksek yoğunluklu çalışmalar ve kuvvet antrenmanlarında kullandığı anaerobik enerjinin aksine, aerobik enerji yorgunluğa yol açan laktik asidi üretmez.
Çocuklar yorgunluğa dayanıklı kaslara ve iyi antrenmanlı dayanıklılık sporcularından bile daha hızlı güç toplama kabiliyetine sahiptir.
Bu, çocuklarını yorgun oldukları günlerde yoğun aktivite yapmaya zorlaman gerektiği anlamına gelmiyor. Spor fizyoterapisi alanında klinik uzman ve güç toplama uzmanı Nike Performance Council üyesi Sue Falsone, çocuklar kendilerini nasıl hissettiklerini iyi anladıkları (ve bu konuda dürüst oldukları) için her zaman onları dinlemen ve düşük etki düzeyine sahip hareketlerle doğru dengeyi bulmaya çalışman gerektiğini söylüyor. Örneğin, oyun oynayamayacak kadar yorgunlarsa birlikte bir bisiklet gezintisine çıkmanın daha iyi gelebileceğini söyleyebilirsin ya da onları hayvanlar gibi esnemeye davet edip aşağıya bakan köpek ve kedi-inek duruşlarını gösterebilirsin. Falsone, buradaki hedefin canları istemese bile vücutlarını hareket ettirmelerinin kendilerini daha az yorgun hissetmelerine yardımcı olabileceğini göstermek olduğunu söylüyor.
Nike Master Trainer'ı Brian Nunez, bununla birlikte yorgunluklarının muhtemelen fiziksel kaynaklı olmadığına dikkat çekiyor: "Çoğu çocuk aşırı antrenman yapma etkileri yaşamaz; ama onlara düzenli olarak yeni egzersizler ve aktiviteler öğretip yaptırırsan kendilerini zihinsel açıdan aşırı yük altında hissedebilirler. Çok fazla şeye odaklanmalarını istemiş olursun ve bu, onları yorabilir."
Nunez, bu durumdan kaçınmak için çocuklarına her hafta bir yeni beceri (örneğin, squat) öğretmeni ve bütün hafta boyunca o beceriyle alıştırma yapmalarını öneriyor. Brian ve Bella Nunez ile Fitness Macerası programındaki antrenmanlardan birinde sana eşlik etseler bile o haftaki hedeflerinin o tek hareketi öğrenmek olduğunu söyle. Ertesi hafta ise lunge veya plank hareketine odaklanabilirler. Elbette zaman geçtikçe egzersizlere geri dönmelisiniz. Nunez, pratiğin pratik olduğunu ve hareketin de hayat boyu devam eden bir yolculuk olduğunu söylüyor.
"Aktiviteyi seçme işini onlara bırak; teneffüste oynayacakları oyunu seçermiş gibi aktiviteyi seçsinler."
Brian Nunez, Nike Master Trainer'ı
Zihinsel yorgunluğa karşı vereceğimiz bir ipucu daha var: Nunez, daha yoğun ve yapılı aktivite (antrenman) günlerini oyun günleriyle değişimli olarak uygulamanı söylüyor: "Aktiviteyi seçme işini onlara bırak; teneffüste oynayacakları oyunu seçermiş gibi aktiviteyi seçsinler." Bu oyun, ebelemece gibi az kurallı, esnek bir aktivite olmalıdır. Biraz otonomi bile rutinlerinin çok katı olmadığını düşünmelerine yardımcı olabilir; bu da hareket etmenin eğlenceli, ara vermek istenmeyecek bir aktivite olduğu fikrini pekiştirir.