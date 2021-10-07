Çocukların Oyunlara Devamını Sağlamak Üzerine Spor Psikoloğu Jim Taylor'ın Görüşleri

Trained Podcast: Dr. Jim Taylor ile Doğru Şekilde Sporcu Yetiştirme
Rehberlik
Sporcu psikoloğu Dr. Jim Taylor, çocukların kürsüde en iyi basamakta olmasını sağlayamasan bile onlara hayatlarında bir avantaj kazandırabileceğini söylüyor.
Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.
Çocukların yüzde %1'inden azı büyüdüğünde profesyonel sporcu oluyor. Sporcu psikoloğu ve ebeveynlik uzmanı Dr. Jim Taylor, çocukları spora yöneltmenin amacının bir sonraki Serena'yı veya LeBron'u yetiştirmek değil, onlara yaşamları boyunca sağlıklı, mutlu ve başarılı olmanın kapılarını açacak zihinsel araçlar vermek olduğunu söylüyor. Eski Alp disiplini kayak yarışçısı, Trained'in bu bölümünde sunucu Jaclyn Byrer'a katılarak gençlik sporlarının avantajlarından bahsediyor ve çocukların katılım göstermeye devam etmesini sağlamak için ebeveynlere tavsiyelerde bulunuyor. İşin sırrının olumlu spor deneyimleri oluşturmak olduğunu, "gençlik sporlarına yönelik endüstriyel kompleks" gibi oluşumlara kapılmamak olduğunu söylüyor. İki sporcu kız çocuğun babası olarak deneyimine değindikten sonra kız çocukların sporu bırakmasına neden olan faktörlere odaklanıyor ve spordaki bu cinsiyetler arası eşitsizliğe karşı yapabileceklerimizi anlatıyor.
"Spor koruyucu bir katman sunuyor. Hedeflerini, tavırlarını ve kız çocuğu veya kadın olmanın anlamına yönelik görüşlerini değiştiriyor. Onlara proaktif ve girişken olmayı öğretiyor."
Dr. Jim Taylor
Sporcu psikoloğu ve Raising Young Athletes (Genç Sporcular Yetiştirmek) adlı kitabın yazarı
Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder.