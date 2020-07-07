Çocukları Hareket Etmeye Motive Etme

Çocuklarını Hareket Etmeye Nasıl Teşvik Edersin?
Rehberlik
Hazırlayan: Nike Training
Çocuklarını antrenman yapmaya ikna edemiyorsan egzersizleri eğlenceli hale getirmen gerekiyor.
Çocuğunla birlikte eğlenceli aktiviteler yaparak her gün hareket etmeleri için onlara ilham ver. Çocuklarının, hareket etmenin kendilerine ne kadar iyi geldiğini fark etmesini ve anlamasını sağlayacak sorular sorman için bazı ipuçları veriyoruz.
Çocukları harekete geçirmek için onları fiziksel aktivitenin eğlenceli bir macera olabileceğine ikna etmek denklemin bir yarısını oluşturur. Diğer yarısı ise çocukların hareket etmeye önem vermesini sağlamaktır. Böylece hareket etmek için daha istekli olurlar.
Nike'ın Sosyal ve Toplum Etki ekibiyle birlikte çalışan Coaching Peace Consulting'in kurucusu Diana Cutaia, tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi "Çocuklara zorla bir şey hissettiremezsin. Ancak onlara hisleri üzerine düşünme fırsatı vererek kendi başlarına bundan sonuçlar çıkarmalarını sağlayabilirsin." diyor.
Beş gün boyunca çocuğunun Brian ve Bella Nunez ile Fitness Macerası programımız veya nabızlarını hızlandıracak başka bir aktiviteye (arka bahçede yakalama oyunu gibi) katılmasını sağla. "İlk günden başlayarak her sabah onlara nasıl hissettikleri hakkında birkaç soru sor." diyor Cutaia. "Bugün daha farklı hissediyor musun? Daha enerjik hissediyor musun? Daha iyi uyudun mu? Bunun gibi daha fazla etkinlik yapmak istiyor musun?" gibi sorular sorabilirsin. Bu sorular, çocuğunun bir şey yapmak için "ikna edilmiş" hissetmesini engelleyerek kendi başına fark etmediği duyguları ve etkileri anlamasına yardımcı olur.
"Yetişkinler, bir şeyin sebebi bilimle ilişkili olduğunda harekete geçmeye meyilliyken çocuklar daha çok, bu sebep bir hikayeye bağlandığında bir şey yapmak için ilham bulur."
Brian Nunez, Nike Master Trainer'ı
Buradan başlayarak temelin üzerine inşa etmeye devam edebilirsin. Birkaç hafta boyunca düzenli olarak hareket ettikten sonra Cutaia onlara, "Vücudunda olmak nasıl bir his?" ya da "Vücudunun, yapabileceğini düşünmediğin ancak yapmayı başardığı şey nedir?" gibi sorular sormayı öneriyor. Vücutlarıyla sağlıklı bir bağ kurmalarını teşvik ederek zihinlerinin doğal olarak kontrolü ele almasını sağla. "Biyolojinin lehine çalışmasına izin ver. Konuyu dayatmak zorunda değilsin." diyor Cutaia. "Hareket etmeye programlı olduğumuz için çocuklar yeteri kadar aktivite yaptığında beyinleri, hareket etmenin onlar için faydalı olduğunu fark eder."
Çocuğuna egzersizin tüm faydalarını öğretmek iyi bir fikir gibi görünse de biyoloji konusunu açmasan daha iyi olabilir. Nike Master Trainer'ı Brian Nunez, "Yetişkinler, bir şeyin sebebi bilimle ilişkili olduğunda harekete geçmeye meyilliyken çocuklar daha çok, bu sebep bir hikayeye bağlandığında bir şey yapmak için ilham bulur." diyor.
Örneğin, squat zıplayışları yaptığında bacaklarının sağlam ve kuvvetli olacağını söylemek yerine, daha fazla sinek yakalamak isteyen aç bir kurbağanın göletin üzerinden atlamak için güçlü, hızlı bacaklara ihtiyacı olduğunu ve zıplayışları üzerinde pratik yaparak nasıl daha hızlı hale geldiğini açıkla. Veya bacakları açarak zıplama gibi hıza dayalı bir egzersiz yaptıkları bir sonraki sefer, en sevdikleri dansçının veya basketbolcunun bu tür egzersizler sayesinde çok daha hızlı hareket edebildiğini anlat.
Bir şeyi onlara, anladıkları ve umursadıkları bir konuyla ilişkilendirerek anlattığında çocuklar daha fazla hareket etmek isteyecek ve bundan keyif alacaktır.
Buradan başlayarak temelin üzerine inşa etmeye devam edebilirsin. Birkaç hafta boyunca düzenli olarak hareket ettikten sonra Cutaia onlara, "Vücudunda olmak nasıl bir his?" ya da "Vücudunun, yapabileceğini düşünmediğin ancak yapmayı başardığı şey nedir?" gibi sorular sormayı öneriyor. Vücutlarıyla sağlıklı bir bağ kurmalarını teşvik ederek zihinlerinin doğal olarak kontrolü ele almasını sağla. "Biyolojinin lehine çalışmasına izin ver. Konuyu dayatmak zorunda değilsin." diyor Cutaia. "Hareket etmeye programlı olduğumuz için çocuklar yeteri kadar aktivite yaptığında beyinleri, hareket etmenin onlar için faydalı olduğunu fark eder."
Çocuğuna egzersizin tüm faydalarını öğretmek iyi bir fikir gibi görünse de biyoloji konusunu açmasan daha iyi olabilir. Nike Master Trainer'ı Brian Nunez, "Yetişkinler, bir şeyin sebebi bilimle ilişkili olduğunda harekete geçmeye meyilliyken çocuklar daha çok, bu sebep bir hikayeye bağlandığında bir şey yapmak için ilham bulur." diyor.
Örneğin, squat zıplayışları yaptığında bacaklarının sağlam ve kuvvetli olacağını söylemek yerine, daha fazla sinek yakalamak isteyen aç bir kurbağanın göletin üzerinden atlamak için güçlü, hızlı bacaklara ihtiyacı olduğunu ve zıplayışları üzerinde pratik yaparak nasıl daha hızlı hale geldiğini açıkla. Veya bacakları açarak zıplama gibi hıza dayalı bir egzersiz yaptıkları bir sonraki sefer, en sevdikleri dansçının veya basketbolcunun bu tür egzersizler sayesinde çok daha hızlı hareket edebildiğini anlat.
Bir şeyi onlara, anladıkları ve umursadıkları bir konuyla ilişkilendirerek anlattığında çocuklar daha fazla hareket etmek isteyecek ve bundan keyif alacaktır.