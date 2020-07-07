Çocukları Hareket Etmeye Motive Etme

Buradan başlayarak temelin üzerine inşa etmeye devam edebilirsin. Birkaç hafta boyunca düzenli olarak hareket ettikten sonra Cutaia onlara, "Vücudunda olmak nasıl bir his?" ya da "Vücudunun, yapabileceğini düşünmediğin ancak yapmayı başardığı şey nedir?" gibi sorular sormayı öneriyor. Vücutlarıyla sağlıklı bir bağ kurmalarını teşvik ederek zihinlerinin doğal olarak kontrolü ele almasını sağla. "Biyolojinin lehine çalışmasına izin ver. Konuyu dayatmak zorunda değilsin." diyor Cutaia. "Hareket etmeye programlı olduğumuz için çocuklar yeteri kadar aktivite yaptığında beyinleri, hareket etmenin onlar için faydalı olduğunu fark eder."



Çocuğuna egzersizin tüm faydalarını öğretmek iyi bir fikir gibi görünse de biyoloji konusunu açmasan daha iyi olabilir. Nike Master Trainer'ı Brian Nunez, "Yetişkinler, bir şeyin sebebi bilimle ilişkili olduğunda harekete geçmeye meyilliyken çocuklar daha çok, bu sebep bir hikayeye bağlandığında bir şey yapmak için ilham bulur." diyor.



Örneğin, squat zıplayışları yaptığında bacaklarının sağlam ve kuvvetli olacağını söylemek yerine, daha fazla sinek yakalamak isteyen aç bir kurbağanın göletin üzerinden atlamak için güçlü, hızlı bacaklara ihtiyacı olduğunu ve zıplayışları üzerinde pratik yaparak nasıl daha hızlı hale geldiğini açıkla. Veya bacakları açarak zıplama gibi hıza dayalı bir egzersiz yaptıkları bir sonraki sefer, en sevdikleri dansçının veya basketbolcunun bu tür egzersizler sayesinde çok daha hızlı hareket edebildiğini anlat.



Bir şeyi onlara, anladıkları ve umursadıkları bir konuyla ilişkilendirerek anlattığında çocuklar daha fazla hareket etmek isteyecek ve bundan keyif alacaktır.