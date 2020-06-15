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Çocuklara Kutlama Koçluğu Yapma

Koşu Koçluğu
Son güncellenme tarihi: 15 Haziran 2020

Hazırlayan: Nike Training

Çocuklara çabalarını kutlamayı öğretirsen sonuçlarını ileriye taşımalarına yardım etmiş olursun.

Bu yazıda, çocukları engeller karşısında bile devam etmeye motive etmek için dürüstlüğü ve pozitif teşviki nasıl kullanacağını gösteriyoruz ve bunun onlara nasıl bir fayda sağlayacağını anlatıyoruz.

Çocuklar evde vakit geçirirken fiziksel aktivite yaptıklarından ve motivasyonlarının yüksek olduğundan emin olmak önemlidir. Bu yüzden, çocukların motive olmalarına ve aktif kalmalarına yardımcı olmak için Nike'ın Made to Play ruhunu yansıtan 6 koçluk ilkesini sunuyoruz. Bu haftanın ilkesi Kutlama. Amsterdam'daki Favela Street programının koçu Houda Loukili'den kutlamanın değerini açıklamasını istedik.

Gelişim Görmek İçin Öv

"Çocukları ancak zihinsel olarak beslerseniz gelişim gösterebilirler." diyor Houda.

Peki bunu nasıl yapacaksın? Houda, "Onları samimi şekilde överek," diye yanıtlıyor. Çocukları, çaba veya azim gibi onların kontrol edebileceği konularda övmek önemlidir. Örneğin, "Antrenmanın zor olduğu belliydi ancak pes etmedin." gayet iyi bir övgüdür.

Onları yüreklendiren bu küçük ve dürüst ifadeler oldukça etkilidir. Houda ayrıca, çocukları sıklıkla övebileceğimizi ancak sabırlı olmak gerektiğini ve hemen çok fazla beklentiye girmemek gerektiğini söylüyor.

Çocuklar, bizim küçük kahramanlarımızdır. Bu yüzden küçük artılara odaklanmak ve Houda'nın da dediği gibi "Motivasyonu yüksek tutup hayatı kutlamak" gerekir.

"Onları samimi şekilde öv"

Houda Loukili, Koç, Favela Street Programı

Onun Yanında Ol

Hata yaptıklarında bile çocuklara onların yanında olduğunu göstermek de önemlidir. Beşlik çakmak gibi sıklıkla çocukları yüreklendirerek onlarla samimi bir bağ kurabilirsin. Onların en büyük destekçisi olduğunu göster. Houda, özellikle zorluklarla karşılaştıklarında çocukları daha çok yüreklendirmek gerektiğini söylüyor. Örneğin, "Beceremiyorum." dediğinde ona "Şu an yapamıyor olabilirsin ancak denemeye devam edersen yapacağına inanıyorum." diye yanıt ver.

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Orijinal yayınlanma tarihi: 15 Haziran 2020

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