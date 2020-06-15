"Çocukları ancak zihinsel olarak beslerseniz gelişim gösterebilirler." diyor Houda.



Peki bunu nasıl yapacaksın? Houda, "Onları samimi şekilde överek," diye yanıtlıyor. Çocukları, çaba veya azim gibi onların kontrol edebileceği konularda övmek önemlidir. Örneğin, "Antrenmanın zor olduğu belliydi ancak pes etmedin." gayet iyi bir övgüdür.



Onları yüreklendiren bu küçük ve dürüst ifadeler oldukça etkilidir. Houda ayrıca, çocukları sıklıkla övebileceğimizi ancak sabırlı olmak gerektiğini ve hemen çok fazla beklentiye girmemek gerektiğini söylüyor.



Çocuklar, bizim küçük kahramanlarımızdır. Bu yüzden küçük artılara odaklanmak ve Houda'nın da dediği gibi "Motivasyonu yüksek tutup hayatı kutlamak" gerekir.