Ev Antrenmanlarında Çocuklara Koçluk Yapma

Hazırlayan: Nike Training
Koçluğun 6 ilkesiyle çocukları aktif tutma.
Artık hepimiz evde nasıl antrenman yapılacağını iyi biliyoruz. Bu ivmeyi sürdürmene ve çocuklarının evde daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde zaman geçirmelerini sağlamana yardımcı olmak için Made to Play ile iş birliğine gittik. Çocuklara koçluk yapmanın 6 ilkesini oku ve Made to Play girişimi sayesinde tüm dünyada hareket eden 16 milyon çocuğun arasına aileni de kat.
Made to Play koçlarımız 6 ilke hakkında ipuçları, püf noktaları ve tavsiyeler paylaşarak becerilerini ve egzersizleri geliştirmene yardımcı olacak.
Made to Play koçlarımız 6 ilke hakkında ipuçları, püf noktaları ve tavsiyeler paylaşarak becerilerini ve egzersizleri geliştirmene yardımcı olacak.