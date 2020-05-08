Ev Antrenmanlarında Çocuklara Koçluk Yapma

Evde Çocuklara Koçluk Yapma
Hareket
Son güncellenme tarihi: 26 Mayıs 2020
Hazırlayan: Nike Training
Koçluğun 6 ilkesiyle çocukları aktif tutma.
Artık hepimiz evde nasıl antrenman yapılacağını iyi biliyoruz. Bu ivmeyi sürdürmene ve çocuklarının evde daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde zaman geçirmelerini sağlamana yardımcı olmak için Made to Play ile iş birliğine gittik. Çocuklara koçluk yapmanın 6 ilkesini oku ve Made to Play girişimi sayesinde tüm dünyada hareket eden 16 milyon çocuğun arasına aileni de kat.
- Öz Güven Aşılayarak Başla
Antrenmandan sonra performans değerlendirmesi yaparak ve başarılarını kayıt altına alarak çocukların yeteneklerine güvenmesini sağla. Örneğin, buzdolabına yapıştıracağın bir tabloda çocukların sarf ettikleri çabaları altın yıldızlarla ödüllendirebilirsin.
- Katılımı Teşvik Et
Herkese üstlenecek bir rolü olduğunu hissettirmek için görevler ve sorumluluklar dağıt. Oyunları ve egzersizleri, çocukların daha az bekleyip daha çok katılabileceği şekilde değiştir.
- Kutla!
Çocukların sergilediği çabayı, azmi, iş birliğini ve takım ruhunu kutla. Azim de en az başarı kadar ödüllendirilmeye layıktır. Aksiliklerden sonra bile beşlik çakarak ya da sırtlarını sıvazlayarak takımını desteklediğini göster.
- Kendi Maceranı Seç
Sorular sor ve karar verme işini çocuklara bırak. Hatta bir günlüğüne yönetimi onlara bırakabilirsin. Antrenman rutinleri tasarlasınlar, danslar bulsunlar ve birlikte ulaşmak için takım hedefleri belirlesinler.
- Açık ve Net Ol
Antrenmanları 80/20 şeklinde iki kısma böl. Zamanın %20'sini antrenmanı açıklamaya ayırırken %80'ini aktif olmaya ayır. Çocuklardan kendilerini nasıl hissettiklerini 1 ile 5 arasındaki bir ölçekte belirtmelerini iste. Böylece antrenmanları onlara uygun şekilde ayarlayabilirsin.
- Bağlantıyı Sürdür
Antrenmandan sonra çocukları topla ve sözü onlara bırak. Ders verme; sadece konuşun.
Made to Play koçlarımız 6 ilke hakkında ipuçları, püf noktaları ve tavsiyeler paylaşarak becerilerini ve egzersizleri geliştirmene yardımcı olacak.
Made to Play koçlarımız 6 ilke hakkında ipuçları, püf noktaları ve tavsiyeler paylaşarak becerilerini ve egzersizleri geliştirmene yardımcı olacak.