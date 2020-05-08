Ev Antrenmanlarında Çocuklara Koçluk Yapma

Artık hepimiz evde nasıl antrenman yapılacağını iyi biliyoruz. Bu ivmeyi sürdürmene ve çocuklarının evde daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde zaman geçirmelerini sağlamana yardımcı olmak için Made to Play ile iş birliğine gittik. Çocuklara koçluk yapmanın 6 ilkesini oku ve Made to Play girişimi sayesinde tüm dünyada hareket eden 16 milyon çocuğun arasına aileni de kat.