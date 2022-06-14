Kadın Doğum Uzmanlarına Göre Çocuk Sahibi Olmaya Çalışırken Egzersiz Hakkında Bilmen Gerekenler

Günlük antrenmanlarına devam etmek ve antrenman yoğunluğunu korumak mı istiyorsun? Dr. Copperman, doktorunun onayını alarak bunu yapabileceğini söylüyor ve doktorun aksini söylemediği müddetçe her türlü egzersizi yapabileceğini ekliyor.



Ancak sevdiğin egzersizleri yapabilecek ve kendini biraz zorlayabilecek olsan da, Dr. Crawford bu dönemde yeni antrenmanlar denemeni veya vücudunu sürekli olarak zorlamanı önermiyor (biraz önce bahsettiğimiz kortizol yüzünden).



Dr. Crawford ile Wake, aşağıdaki işaretlerin kendini fazla zorladığın anlamına geldiğini söylüyor:

Regl düzensizliği

Kendini normalden daha yorgun hissetme

Daha sık hastalanma

Daha sık sakatlanma

Saç dökülmesi veya iştah kaybı

Haftada 1 kilodan fazla kilo verme

Dr. Crawford, bu işaretlerden herhangi birini görürsen yoğunluğu azaltmanı öneriyor. (Not: Regl düzensizliği ile kendini hasta ve yorgun hissetme, hamileliğin de işaretlerindendir. O yüzden emin değilsen test yapmalısın.)