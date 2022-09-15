Chandra Cheeseborough'a Göre Tigerbelles'in Tarihi

Trained Podcast: Koç Cheese ile Miras İnşa Etmek Üzerine
Rehberlik
Bu atletizm takımı, spor tarihinden ilham alıyor. Emekli sporcu Chandra Cheeseborough'nun gelenekleri nasıl devam ettirdiğini keşfet.
Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.
Günümüzde pek sık konuşulmasa da Tennessee Eyalet Üniversitesinin kadın atletizm takımı "Tigerbelles", eyaletin tarihindeki en başarılı spor kulüplerinden biri. Efsanevi koç Ed Temple'ın önderliğinde tarih boyunca tüm üyeleri Siyahi olan takım, 40 Olimpik sporcu yetiştirdi ve bunların 23'ü ülkeye madalyayla geri döndü. Pek çoğu ise Title IX yasasından önce Jim Crow sisteminin işlediği Güney bölgesinde yaşıyordu. Bariyerleri aşan bu sprinter'lardan biri, Olimpiyat altın madalyası sahibi ve TSU atletizm direktörü Chandra Cheeseborough, yani koç Cheese idi. Bu bölümde Cheese, sunucu Jaclyn Byrer'a katılarak bir Tigerbelle üyesi olarak dönemin hikayelerini anlatıyor ve Ed Temple'ın kendisine bir sporcu ve çok başarılı bir koç olarak nasıl ilham verdiğini paylaşıyor. Ayrıca Cheese, kulübün tarihini nasıl canlı tuttuğundan bahsediyor ve izini bırakmak isteyen diğer sporculara da tavsiyelerde bulunuyor.
"Koçlukla cesaret elde edilmiyor. Cesaret içinde olmalı. Cesaretli bir insanı çok yetenekli bir insana tercih ederim."
Chandra Cheeseborough
Eski Tigerbelle Üyesi ve Tennessee Eyalet Üniversitesi atletizm direktörü
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