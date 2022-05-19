Minnet ve Şükür Duygularına Tunde Oyeneyin'in Gözünden Bak

36 yıldır fitness ikonu olarak ün yapan kişisel trainer ve bisiklet eğitmeni Tunde Oyeneyin, kazandığı başarıların hepsini başarısızlıklarından çıkardığı derslere borçlu olduğunu söylüyor. Bu bölümde Tunde'nin hayatının ve kariyerinin iniş çıkışlarını öğreneceğiz. Annesini kaybetmesinin kendisini geliştirmesine nasıl bir katkısı olduğunu, kendinden şüphe etmenin değişimi nasıl sağladığını ve kaçırılan fırsatların seni doğru yöne nasıl yönlendirebileceğini dinleyeceğiz. Tunde'nin hikayesinde inceliği, minnettarlığı ve gerçekleşen hayalleri bulacaksın.