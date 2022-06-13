Trained Podcast: Tunde Oyeneyin ile Minnet Duygusu Üzerine

Rehberlik

Tunde Oyeneyin için imkansız diye bir şey yoktur. Nike sporcusu, bisiklet eğitmeni, eski makyöz ve yazar, bu inancının gerekçesini anlatıyor.

Son güncellenme tarihi: May 18, 2022
Okuma süresi: 2 dk
Minnet ve Şükür Duygularına Tunde Oyeneyin'in Gözünden Bak

Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisidir.

36 yıldır fitness ikonu olarak ün yapan kişisel trainer ve bisiklet eğitmeni Tunde Oyeneyin, kazandığı başarıların hepsini başarısızlıklarından çıkardığı derslere borçlu olduğunu söylüyor. Bu bölümde Tunde'nin hayatının ve kariyerinin iniş çıkışlarını öğreneceğiz. Annesini kaybetmesinin kendisini geliştirmesine nasıl bir katkısı olduğunu, kendinden şüphe etmenin değişimi nasıl sağladığını ve kaçırılan fırsatların seni doğru yöne nasıl yönlendirebileceğini dinleyeceğiz. Tunde'nin hikayesinde inceliği, minnettarlığı ve gerçekleşen hayalleri bulacaksın.

"Beni neyin beklediğini bilmediğimi kabullendiğim zaman dönüm noktasını yaşıyorum."

Tunde Oyeneyin
Nike sporcusu ve kondisyon bisikleti eğitmeni

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Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder, neler yapabileceğine baksın.

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