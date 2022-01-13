Trained Podcast: Zihinsel Sağlık Konulu Mini Seri: Dr. Uma Naidoo

Rehberlik

Mutlu kalmanın sırrı sağlıklı yiyecekler yemekten geçiyor. Çatal ve bıçağın neden zihinsel sağlığa yönelik yeni araçların olması gerektiğini öğren.

Son güncellenme tarihi: January 13, 2022
Okuma süresi: 2 dk
Beslenme Psikiyatristi Uma Naidoo'ya Göre Beslenme Düzeni Zihinsel Sağlığı Nasıl Etkiliyor

Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisidir.

Vücudumuza iyi gelsin diye taze sıkılmış meyve-sebze suları içiyor ve tam tahıllı yiyecekler tüketiyoruz ancak yiyip içtiğimiz şeyler beynimizi de besliyor. Yiyeceklerin bilişsel sağlık üzerindeki faydalarının keşfedildiği, hızla büyüyen beslenme psikiyatrisi alanı bunu iddia ediyor. Zihinsel sağlık konulu üç bölümlük mini serimizin ikinci bölümünde Harvardlı psikiyatrist ve Michelin yıldızlı şef Dr. Uma Naidoo, sunucu Jaclyn Byrer'a katılarak yiyeceklerin ruh halimizi nasıl etkilediğini anlatıyor. Ayrıca yemişler, balık, zerdeçal ve anksiyete ve depresyonla mücadeleye yardımcı olan diğer yiyeceklerle alışveriş listemizi nasıl zenginleştirebileceğimizi anlatıyor. Beyin ve bağırsak arasındaki şaşırtıcı bağlantıdan bahsediyor. Dr. Naidoo'nun beslenme psikiyatrisinin altı temel ilkesine uyarak herkes tabağını modunu yükselten yiyeceklerle doldurabilir.

"Çatalımızın ucunda büyük bir güç var. Duygusal olarak daha iyi hissetmek için bir şeyleri değiştirmek ve iyileştirmek bizim elimizde."

Dr. Uma Naidoo
Doktor, beslenme psikiyatristi ve This Is Your Brain on Food kitabının yazarı

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Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

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