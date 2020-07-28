Belini ve Hamstring Kaslarını Gevşetmenin Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Yolu

Ancak bu güç toplama aracının ne kadar etkili olduğunu ölçmek pek de kolay değil. En faydalı sonuçları almak için silindir köpüğün nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin çok fazla bilimsel delil bulunmuyor (delil toplamayı zorlaştıran faktörlerden biri, boyut ve yoğunluk çeşitliliği). Ancak Porcari başkanlığında yapılan yakın tarihli bir çalışma, silindir köpük kullanmanın kesinlikle bir ölçüde faydalı olduğunu gösterdi. Bu, özellikle gergin bel ve hamstring kasları (uyluklarının arkasında, kalçadan dizlere doğru uzanan kaslar) için geçerli. İkisine de çok oturmak ya da spor salonunda kendini zorlamak neden olabilir (senin de bu iki kategoriden birinde olduğunu tahmin ediyoruz).



Altı hafta süren çalışmada 20 erkek ve kadın gönüllü, haftada üç kez 15 dakika çıkıntılı 14 x 33 cm silindir köpük kullandı. Bel, kalça, kuadriseps, IT bantları, hamstring ve baldır bölgelerine 20'şer saniye silindir köpük uyguladılar ve bu işlemi üç kez tekrarladılar; yani bu vücut bölgelerinin her birine toplam 60 saniye silindir köpük uyguladılar.



Altı haftanın sonunda gönüllüler, oturup uzanma testinde (evet, spor salonunda yaptığın hareket) silindir köpük kullanmaya başlamadan önceye kıyasla 5 cm daha fazla esneyebiliyordu. Porcari, "Bel ve hamstring esnekliğinde önemli bir iyileşme gördük." diyor.



Hamstring kasların, kalçanı uzatıp dizlerini esnetirken karnını ve leğen kemiğini desteklemeye yardımcı olur. Gergin hamstring kasları büzülüp kısılarak zincirleme rahatsızlık veya ağrı reaksiyonuna yol açar. Porcari, bunu şu şekilde açıklıyor: "Gergin hamstring kasları leğen kemiğini aşağıya çeker, bu durum bel kaslarına yük bindirir, bu da bel ağrısına neden olur." Böyle bir durumda koşmak, squat yapmak, hatta alışveriş torbalarını taşımak, yapmak isteyeceğin son şeydir.