Baskı Altında Tıkanmayı Önleyip Skor Yapma

Seni çok iyi anlıyorum.



Benim de berbat oynadığımı düşündüğüm maçlar oldu ama maç kasetlerini izleyince o kadar da kötü olmadığımı gördüm. Bu anların insana ne kadar kötü gelebileceğini kabul etmekle birlikte, başarısızlıklarımızı olduğundan çok daha büyükmüş gibi görme eğiliminde olduğumuzu da söylemek istiyorum.



Bu konuda aldığım en büyük derslerden birini bana ortaokul futbol koçum vermişti. Kötü oynadığımı düşündüğüm maçlardan sonra bana şöyle derdi: "Hiçbir maçın mükemmel olmayacak. Amacın, mükemmelliğe olabildiğince çok kez yaklaşmak olmalı." Bir başka deyişle, asla mükemmel olmayacaksın ama mükemmel bir pas verebilir, mükemmel bir şut çekebilir veya mükemmel defans yapabilirsin.



Senin yerinde olsam güvendiğim birine danışırdım. Koçunla oturup istatistiklerini incele ve performansının gerçekten de düşündüğün kadar kötü olup olmadığına bak. Çoğu kişinin kötü oynamaktan kastı az sayı atmaktır ama doğru olan, tüm istatistiklere bakmaktır. Doğru rakamlar yükseliş eğilimindeyse gelişiyorsun (ve mükemmelliğe yaklaşma fırsatların artıyor) demektir.