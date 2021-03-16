Baskı Altında Tıkanmayı Önleyip Skor Yapma

Koçlardan Tavsiyeler: Neden Maçlarda Elim Ayağıma Dolaşıyor?
Rehberlik
Duke'un basketbol koçu Kara Lawson, antrenmanda yaptıklarını maça taşımak isteyen genç bir basketbolcuya perspektif sunuyor.
"Koçlardan Tavsiyeler", zihnini oyunda tutmanı sağlayan öneriler bölümü.
Soru:
Sevgili Koç,
Lisede basketbol oynuyorum. Antrenmanlarda çok iyiyim. Her şutum giriyor. Sahanın iki yarısında da hızlıyım. Oynamaktan keyif alıyorum. Ama maça çıkınca elim ayağıma dolaşıyor. Sanki başarısız olma korkusu beni felç ediyor. Nasıl şut atacağımı unutuyorum; özellikle de serbest atışlarım antrenmanlarda iyiyken maçlarda çok kötü oluyor. Üstelik kaygılarım her maçta daha da şiddetleniyormuş gibi geliyor. Potansiyelimin olduğunu biliyorum ama bu potansiyelimi önemli anlarda nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Bu sorunu neden yaşıyorum ve ne yapabilirim?
Yetenekleri Maçta Kaybolan Biri
18 yaşında, basketbol oyuncusu
Cevap:
Seni çok iyi anlıyorum.
Benim de berbat oynadığımı düşündüğüm maçlar oldu ama maç kasetlerini izleyince o kadar da kötü olmadığımı gördüm. Bu anların insana ne kadar kötü gelebileceğini kabul etmekle birlikte, başarısızlıklarımızı olduğundan çok daha büyükmüş gibi görme eğiliminde olduğumuzu da söylemek istiyorum.
Bu konuda aldığım en büyük derslerden birini bana ortaokul futbol koçum vermişti. Kötü oynadığımı düşündüğüm maçlardan sonra bana şöyle derdi: "Hiçbir maçın mükemmel olmayacak. Amacın, mükemmelliğe olabildiğince çok kez yaklaşmak olmalı." Bir başka deyişle, asla mükemmel olmayacaksın ama mükemmel bir pas verebilir, mükemmel bir şut çekebilir veya mükemmel defans yapabilirsin.
Senin yerinde olsam güvendiğim birine danışırdım. Koçunla oturup istatistiklerini incele ve performansının gerçekten de düşündüğün kadar kötü olup olmadığına bak. Çoğu kişinin kötü oynamaktan kastı az sayı atmaktır ama doğru olan, tüm istatistiklere bakmaktır. Doğru rakamlar yükseliş eğilimindeyse gelişiyorsun (ve mükemmelliğe yaklaşma fırsatların artıyor) demektir.
Asla mükemmel olmayacaksın ama mükemmel bir pas verebilir, mükemmel bir şut çekebilir veya mükemmel defans yapabilirsin.
Antrenmanda iyi yaptığın şeyleri maçlarda yapmakta zorlanıyor musun? Gerçek dünyaya hoş geldin! Lütfen bu dediğimi saygısızlık olarak alma. Baskı hissetmediğin bir antrenmanda sergilediğin becerileri, baskının yüksek olduğu maçlarda sergilemek çok zordur. Bazı oyuncularım daha iyi şut atmak istiyor. Bir hafta şut çalışıyorlar, sonra maçta istedikleri gibi şut atamıyorlar ve gelip bana şöyle diyorlar: "Ama koç, geçen hafta şut çalıştım!" Ben de şöyle diyorum: "Birkaç sene daha çalış. Sonra konuşalım." Birçok genç, gelişmenin ne kadar uzun sürdüğünün farkında değil. Biz çim adam değiliz.
Mesele asla sadece ne kadar iyi şut attığın değildir. Takımına yaptığın her katkı önemlidir.
Gelişmek istiyorsan benim oyuncuyken yaptığımı yapmalısın. Her gün topu eline almalı ve becerilerin üzerinde çalışmalısın. Her gün. Evinin garaj yolunda veya evine yakın bir parkta çalışabilirsin. Kendine mükemmel bir çalışma alanı oluştur. Bir ay içinde (ve sonraki aylarda) göstereceğin ilerlemeye sen de şaşıracaksın.
Başarılı olmanın yolu tekrar yapmaktır….
Repetition is also what will get you over one of the biggest obstacles every athlete faces: a lack of confidence. It will allow you to trust that you can make this shot, this pass, this stop, because you’ve done it so many times before. If you dedicate yourself to repetition and draw on a real love of the game, I know you’re going to rise to the occasion in the moments that matter most.
Coach Lawson
Kara Lawson, Duke Üniversitesi baş kadın basketbol koçudur. Daha önce Boston Celtics yardımcı koçu ve saygın bir yayın analisti olan Lawson, 13 sezon WNBA'de oynadı, Monarchs'ı şampiyonluğa taşıdı ve Pekin'de düzenlenen 2008 Yaz Olimpiyatları oyunlarında altın madalya kazanan ABD milli takımında forma giydi. Ayrıca Tennessee'nin en önemli oyuncularından biri olarak Lady Vols'u üç kez NCAA Dörtlü Final serisine taşıdı.
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Çizen: Harrison Freeman
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