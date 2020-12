Başarılı Sıfırlamanın Sırrı

1. "Nedenin" ile bağ kur.

Detling, "Canı istemediği halde antrenman yapan sporcuların bunu yapmasının sebebi, her zaman hareket etme motivasyonuna sahip olmaları değil, büyük bir hedefe ulaşmaya kararlı olmalarıdır." diyor. Daha ağır ağırlıklar kaldırmak, daha istikrarlı ders çalışmak, daha az plastik kullanmak veya büyükbaban ve büyükannenle daha sık konuşmak istiyorsan bu hedefi neden belirlediğini kendine sor. Kendini daha enerjik, daha mutlu veya daha bilinçli mi hissetmek istiyorsun? Detling, "Zihninin derinliklerinde yatan nedene ulaşana kadar kendine bu soruyu sormaya devam et." diyor. Desteğe ihtiyacın olduğunda bunu düşün.



2. Konuşmanın kazananı ol.

Detling, hepimizin bize bilgi veren bir iç sesi olduğunu ve bunun genellikle bizi engelleyici olduğunu söylüyor. Örneğin, günlük tutmayı düşündüğümüzde kendimize bunun çok zaman alacağını veya hayatımızda yazmaya değecek kadar ilginç bir şey olmadığını söyleriz. Detling'e göre bu sesle konuşup "nedenini" ve kararlılığını tekrarladığında ses zayıflar ve inandırıcılığı kaybolur: "Bu, kafanın içinde tenis maçı oynamak gibidir. Beynin topa vurur ve 'Canım istemiyor.' der. Senin görevin, topu her defasında geri göndermektir."



3. Geriye doğru say.

Kelimenin gerçek anlamıyla (yoga için yataktan kalkmak) veya mecazi olarak (gözüne kestirdiğin derse kaydolmak) hemen harekete geçmek için içinden şöyle de: "3, 2, 1, başla." Detling, geriye doğru saymanın kontrol hissi verdiğini ve beynini eyleme geçme kararını zaten verdiğine ikna ettiğini söylüyor. Bu yöntemi hemen "3, 2, 1, 10K koş" demek yerine "3, 2, 1, sneaker'larını giy", "3, 2, 1, kapıyı aç", "3, 2, 1, mahallede koş" gibi küçük adımlar için kullan. Böylece kendine yapabileceğin bir talimat vermiş olursun ve birden çok başarıya imza atacağın için öz güven kazanırsın.



4. Olduğundan daha kolaymış gibi gelmesini sağla.

Eski rutinine dönmekte çok zorlandığın zaman bunu yapmanın daha kolaymış gibi gelmesini sağla. Örneğin, yeniden ağırlık kaldırmaya başlamakta zorlanıyorsan sevdiğin müzikleri dinle (hiç müzik dinlememek ya da uygulama tarafından hazırlanan, umursamadığın bir çalma listesini dinlemek yerine). Yeni bir çalışma, müziğin dikkatini işten uzaklaştırabileceğini ve böylece egzersizin sana daha kolay gelebileceğini buldu (çalışma ayrıca vuruş/dakika oranı 165 civarında olan sevdiğin şarkıları dinlemenin antrenman sırasında kuvvetini ve dayanıklılığını artırabileceğini de buldu). Detling, bunun tekerlekleri yağlamaya benzediğini ve işini kolaylaştırdığın zaman rutinine geri dönmek için ihtiyacın olan enerjiyi toplayabileceğini söylüyor.