Nasıl Barfiks Çekmelisin?

Nike Master Trainer'ı Flor Beckmann, nasıl doğru barfiks çekeceğini gösteriyor ve barfiksi neden antrenman rutinine eklemen gerektiğini anlatıyor. Flor'un ipuçlarıyla iyi sonuçlar almaya başla.



Barfiks çekmek, gösteriş için yapılan bir hareket gibi durabilir (Aklına daha bariz bir güç gösterisi geliyor mu? Evet, gelmeyeceğini biliyorduk). Ancak barfiks çekmenin bu kadar ünlü olması boşuna değil: Barfiks çekmek, üst vücudunun tamamını diğer tüm vücut ağırlığı egzersizlerinden daha iyi çalıştıran, olağanüstü zor ve etkili bir egzersizdir.



Nike Master Trainer'ı Flor Beckmann, barfiks çekmenin faydalarını anlatıyor ve adım adım talimatlarla nasıl barfiks çekeceğini öğretiyor. İster ilk kez ister yüzüncü kez barfiks çekiyor ol, bu ipuçları sayesinde gücünü sergileyebileceksin.