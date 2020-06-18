Ayaklarının Bastığı Noktada Ol

Maç öncesinde gergin olan sporculara Milli Marş okunurken bir egzersiz yaptırıyorum. Marş okunurken kendilerine bir şey seçmelerini (örneğin, hakemin formasındaki çizgiler) ve ona odaklanmalarını söylüyorum. Vücutlarına odaklanarak gerginliği nerelerinde hissettiklerini fark etmeleri ve ayaklarını yere ne kadar sert bastıklarını hissetmeleri de işe yarıyor. Tüm bu farklı stratejilerin amacı, mevcut ana odaklanmanı sağlamaktır.



Sonuçta geçmişte olan geçmişte kalır; onu değiştiremezsin. Gelecekte neler olacağını bilemezsin. O yüzden, kendini başarıya hazırlamanın en iyi yolu "ayaklarının bastığı noktada olmak"; yani şimdiki ana ve bulunduğun noktaya odaklanmaktır.



Bu yüzden bir daha aklına geçmişteki başarısızlıkların geldiğinde veya gelecekte olacaklardan endişe duymaya başladığında durup derin bir nefes al ve ayaklarının bastığı noktada olmaya çalış.