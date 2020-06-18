Hazırlayan: Ryan Flaherty
Yeniden odaklanmak için içinde bulunduğun anın gücünü kullan.
Büyük bir andan önce herkes gergin olur. Bu, profesyoneller için de böyledir. Gergin olmak normal, doğal ve kontrol edilebilir bir durumdur. Nike Kıdemli Performans Direktörü Ryan Flaherty, bu yazıda içinde bulunduğun ana odaklanarak gerginliğin üstesinden gelmeni sağlayacak ipuçlarını paylaşıyor.
Elit sporcuların maçtan önce performanslarını etkileyecek düzeyde gerginlik hissetmediğini düşünüyor olabilirsin; ama çalıştığım profesyonellerin çoğu bunu yaşıyor. Büyük bir toplantıdan hemen önce veya bir 10K yarışının başlangıç çizgisindeyken sonucun ne olacağına kafa yorup endişe duyabilirsin. Sporcularımın ileride ne olacağını düşünmek yerine "ayaklarının bastığı noktada ol" mantrasıyla mevcut ana odaklanıp sakin kalmalarına yardımcı oluyorum.
"Kendini başarıya hazırlamanın en iyi yolu ayaklarının bastığı noktada olmak; yani şimdiki ana ve bulunduğun noktaya odaklanmaktır"
Ryan Flaherty, Nike Kıdemli Performans Direktörü
Maç öncesinde gergin olan sporculara Milli Marş okunurken bir egzersiz yaptırıyorum. Marş okunurken kendilerine bir şey seçmelerini (örneğin, hakemin formasındaki çizgiler) ve ona odaklanmalarını söylüyorum. Vücutlarına odaklanarak gerginliği nerelerinde hissettiklerini fark etmeleri ve ayaklarını yere ne kadar sert bastıklarını hissetmeleri de işe yarıyor. Tüm bu farklı stratejilerin amacı, mevcut ana odaklanmanı sağlamaktır.
Sonuçta geçmişte olan geçmişte kalır; onu değiştiremezsin. Gelecekte neler olacağını bilemezsin. O yüzden, kendini başarıya hazırlamanın en iyi yolu "ayaklarının bastığı noktada olmak"; yani şimdiki ana ve bulunduğun noktaya odaklanmaktır.
Bu yüzden bir daha aklına geçmişteki başarısızlıkların geldiğinde veya gelecekte olacaklardan endişe duymaya başladığında durup derin bir nefes al ve ayaklarının bastığı noktada olmaya çalış.