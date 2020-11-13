Ayak Bileği Ağırlıkları Geri Döndü

Yeni nesil, 1980'lerin fitness aksesuarının hala çok faydalı olduğunu keşfediyor. Peki bu aksesuar, antrenmanını gerçekten de sonraki seviyeye taşıyabilir mi?
Bir zamanlar kadınlar tek parça spandeks leotardlar giyip step aerobik yapardı. Başlarında ter bandı, ayak bileklerindeyse hafif ağırlıklar olurdu. 1980'lere damgasını vuran bu trendlerden biri, kırk yıl sonra geri dönüyor.
Son zamanlarda sosyal medyada ayak bileği ağırlıkları boy göstermeye başladı. Bu trendi denemek için internetten veya mağazadan ayak bileği ağırlığı almayı düşünüyorsan önce bu ağırlıkların yaptığın antrenmanlara uygun olup olmadığını öğrenmelisin.
İşin İçyüzü
Ayak bileği ağırlıkları, adından da anlaşılacağı gibi ayak bileklerine sarıp bantlayabilmen için genellikle silikon veya neoprenle kaplanmış, ağırlığı yarım kilo ile 4,5 kilo arasında değişen, küçük dökme demir ağırlıklardır. Bazıları takı olarak da kullanılabilir (Ayak bileği ağırlıklarını aksesuar olarak sattığı için yakın zaman önce viral olan bir şirket, bu yıl aramalarda yüzde 1400 artış kaydetti).
Peki bu ağırlıklar neden yeniden ortaya çıktı? Southern California Üniversitesi Muskuloskeletal Biyomekanik Araştırma Laboratuvarı sertifikalı kuvvet ve kondisyon uzmanı ve egzersiz fizyoloğu Rachel Straub, bugünlerde spor salonlarına erişimin kısıtlı olduğuna ve evde ağırlık bulmanın zorluğuna dikkat çekerek, "İnsanlar yaratıcı bir şekilde direnci artırmanın farklı yollarını buluyor." diyor.
Bu yaratıcılığın faydası görüleceğe benziyor. "Journal of Taibah University Medical Sciences" adlı dergide yayınlanan bir çalışmaya katılan kişiler, altı ay boyunca haftada üç kez, yürüme ve ev işi yapma gibi günlük aktiviteler sırasında 20 dakikalığına yarım kiloluk ayak bileği ve bilek ağırlıkları taktı (yani toplamda 2 kilo). Bunun sonucunda bel kalınlıkları ve vücutlarındaki yağ miktarı biraz azalırken kas kütleleri yüzde 0,75 arttı. Bu, kulağa fazla gelmese de katılımcıların başka hiçbir egzersiz yapmadığı hesaba katıldığında hiç yoktan iyi olduğu düşünülebilir.
"Bugünlerde spor salonlarına erişim kısıtlı olduğu ve evde ağırlık bulmak zor olduğu için insanlar, yaratıcı bir şekilde direnci artırmanın farklı yollarını buluyor."
Rachel Straub
Southern California Üniversitesi Muskuloskeletal Biyomekanik Araştırma Laboratuvarı Sertifikalı Kuvvet ve Kondisyon Uzmanı ve Egzersiz Fizyoloğu
Bu çalışmayla herhangi bir ilişkisi olmayan Straub, en küçük ekstra yükün bile hareket yoğunluğunu artıracağını açıklıyor ve bu yük (ne kadar hafif olursa olsun) ayak bileği ekleminin yakınına sabitlendiği zaman yukarıdaki bacak kaslarına sürekli olarak kuvvet uygulayacağını, bunun da daha çok kalori yakmana ve kas dokusunu güçlendirmeye yardımcı olacağını söylüyor. Bunların hepsi bilek ağırlıkları ve kol kasları için de geçerlidir.
Ayak Bileği Ağırlığının Gerçek Ağırlığı
Eski günlere dönmek için normal ağırlık çalışmalarını yapmayı bırakma: Bütün gün ayak bileklerine hafif ağırlıklar takmanın vücudun veya performansın üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Nike Master Trainer'ı Kirsty Godso, ayak bileği ağırlıklarının bir çift dambıldan çok direnç bantlarına benzediğini söylüyor. Faydalı olsalar da kaslarını güçlendirmek istiyorsan daha ağır ağırlıklarla çalışman gerekir.
Godso'ya göre ayak bileği ağırlıkları, vücudunu nasıl çalıştıracağını daha iyi ayarlayabilmeni sağlıyor: "Hareketleri hafif bir ağırlıkla bile olsa çok yavaş ve dikkatli şekilde yaptığın zaman kuvvet, vücut farkındalığı ve kas dayanıklılığı açısından iyi sonuçlar alırsın."
Pilates veya bar dersine girdiysen yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde hareket etmeyi biliyorsun demektir. Godso'ya göre bu antrenmanların zorluğu, vücudunun bir tarafını veya bölgesini tekrar tekrar yavaşça çalıştırarak varlığını bile hissetmediğin kasları yormaya çalışmaktan gelir. Benzer şekilde, bacakları teker teker ayak bileği ağırlıklarıyla çalıştırmanın (yanına uzanıp ayak bileği ağırlığı takılı bacağını kaldırdığını düşün) bu küçük kasları çalıştıracağını çünkü büyük kaslar yorulduğu zaman devreye girip yükü hareket ettirmeye ve vücudunu desteklemeye çalışacaklarını söylüyor. Straub ise karnının da vücudunu desteklemek için normalden biraz daha çok çalışmak zorunda kalacağını ekliyor.
Bu Yeni Trend İle Nasıl Antrenman Yapacaksın?
Godso, ayak bileği ağırlıklarını düşük etkili vücut ağırlığı kuvvet antrenmanlarından daha çok verim almak için kullanabileceğini söylüyor. Bu ağırlıkları tek bacak ve kalça kaslarıyla köprü duruşu, yana uzanarak bacaklarla daire çizme ve masa pozisyonunda bacak kaldırma gibi egzersizler için kullanmayı dene. Her tekrarı yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde yapmayı unutma ve kasların duruşunu koruyabildiği kadar tekrar yap.
Yapmaman gereken şeyleri de söyleyelim: Straub, duruşunu bozacak kadar ağır ayak bileği ağırlıkları kullanmamanı, Godso ise kardiyo, hatta yüksek yoğunluklu interval antrenmanlarında bu ağırlıkları kullanmamanı söylüyor. Sözü Godso'ya bırakıyoruz: "Bu antrenmanların amacı, olabildiğince hızlı hareket ederek nabzı hızlandırmaktır. Antrenman sırasında ağırlık taşımak duruşunu bozabilir, sakatlık riskini artabilir ve antrenmanın amacına aykırı olur."
Ayak bileği ağırlıklarını denemeye karar verirsen neon leotardların zorunlu olmadığını hatırlatalım.
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