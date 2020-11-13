Ayak Bileği Ağırlıkları Geri Döndü

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Ayak bileği ağırlıkları, adından da anlaşılacağı gibi ayak bileklerine sarıp bantlayabilmen için genellikle silikon veya neoprenle kaplanmış, ağırlığı yarım kilo ile 4,5 kilo arasında değişen, küçük dökme demir ağırlıklardır. Bazıları takı olarak da kullanılabilir (Ayak bileği ağırlıklarını aksesuar olarak sattığı için yakın zaman önce viral olan bir şirket, bu yıl aramalarda yüzde 1400 artış kaydetti).



Peki bu ağırlıklar neden yeniden ortaya çıktı? Southern California Üniversitesi Muskuloskeletal Biyomekanik Araştırma Laboratuvarı sertifikalı kuvvet ve kondisyon uzmanı ve egzersiz fizyoloğu Rachel Straub, bugünlerde spor salonlarına erişimin kısıtlı olduğuna ve evde ağırlık bulmanın zorluğuna dikkat çekerek, "İnsanlar yaratıcı bir şekilde direnci artırmanın farklı yollarını buluyor." diyor.



Bu yaratıcılığın faydası görüleceğe benziyor. "Journal of Taibah University Medical Sciences" adlı dergide yayınlanan bir çalışmaya katılan kişiler, altı ay boyunca haftada üç kez, yürüme ve ev işi yapma gibi günlük aktiviteler sırasında 20 dakikalığına yarım kiloluk ayak bileği ve bilek ağırlıkları taktı (yani toplamda 2 kilo). Bunun sonucunda bel kalınlıkları ve vücutlarındaki yağ miktarı biraz azalırken kas kütleleri yüzde 0,75 arttı. Bu, kulağa fazla gelmese de katılımcıların başka hiçbir egzersiz yapmadığı hesaba katıldığında hiç yoktan iyi olduğu düşünülebilir.