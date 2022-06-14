Trained Podcast: Arshay Cooper ile Sporla İyileşmek

Rehberlik

Çekilen her kürek, Chicago'nun Batı Yakasındaki tamamen Siyahilerden oluşan bu kürek takımını daha iyi bir geleceğe taşıdı. İlham veren hikayeyi dinle.

Son güncellenme tarihi: December 2, 2021
Okuma süresi: 2 dk
Rower Arshay Cooper Sporun Zorlukların Üstesinden Gelmekte Nasıl Yardımcı Olduğunu Anlatıyor

Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.

Chicago'nun Batı Yakasında büyüyen Arshay Cooper'ın kaderini, çevresindeki çete şiddeti belirleyebilirdi. Ancak Arshay, ülkenin siyahilerden oluşan ilk lise kürek çekme takımına kaydolduğunda izlediği yolu tamamen değiştirdi ve tarihsel olarak çeşitlilikten yoksun olan bir sporda ekibine liderlik etti. Başarılı bir şef, yazar ve aktivist olan Arshay artık çocukların daha iyi bir gelecek fırsatına sahip olması için düşük gelirli topluluklara kürek çekmeyi tanıtıyor. Trained'in bu bölümünde sunucu Jaclyn Byrer'a katılan Arshay, kürek çekme takımının, çocukluk travmasıyla baş etmesini sağlayacak araçları ona nasıl sunduğunu anlatıyor. Hem sporcu hem de mentor olarak deneyimlerine dayanan ayrıntılı hikayelerle bize asıl sorunun yetenekle ilgili olmadığını, fırsat eksikliğinden kaynaklandığını gösteriyor. Ayrıca toplulukları geliştirmek için hepimizin neler yapabileceğini açıklıyor.

"Madalyalardan daha büyük bir şey için mücadele ediyorduk. Okulumuzda, yaşamlarımızda ve ailelerimizde etki bırakan şey de bu oldu."

Arshay Cooper
Kürek sporcusu ve A Most Beautiful Thing kitabının yazarı

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Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

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