Rower Arshay Cooper Sporun Zorlukların Üstesinden Gelmekte Nasıl Yardımcı Olduğunu Anlatıyor

Chicago'nun Batı Yakasında büyüyen Arshay Cooper'ın kaderini, çevresindeki çete şiddeti belirleyebilirdi. Ancak Arshay, ülkenin siyahilerden oluşan ilk lise kürek çekme takımına kaydolduğunda izlediği yolu tamamen değiştirdi ve tarihsel olarak çeşitlilikten yoksun olan bir sporda ekibine liderlik etti. Başarılı bir şef, yazar ve aktivist olan Arshay artık çocukların daha iyi bir gelecek fırsatına sahip olması için düşük gelirli topluluklara kürek çekmeyi tanıtıyor. Trained'in bu bölümünde sunucu Jaclyn Byrer'a katılan Arshay, kürek çekme takımının, çocukluk travmasıyla baş etmesini sağlayacak araçları ona nasıl sunduğunu anlatıyor. Hem sporcu hem de mentor olarak deneyimlerine dayanan ayrıntılı hikayelerle bize asıl sorunun yetenekle ilgili olmadığını, fırsat eksikliğinden kaynaklandığını gösteriyor. Ayrıca toplulukları geliştirmek için hepimizin neler yapabileceğini açıklıyor.