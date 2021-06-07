Arka Bahçem: Kadınlar İçin Tüplü Dalıştan Fazlası

Mariam, Tüplü Dalış Dünyasına Derinlik Katıyor
Kültür
Daha fazla kadını dalış dünyasıyla tanıştırarak su altında kapsayıcı bir topluluk oluşturan Kuveytli dalgıç ve girişimciyle tanış.
"Arka Bahçem", sporcuların doğayla bağlantılarını ve dengeyi keşfettiği bir seri.
Küçük Basra Körfezi ülkesi Kuveyt'in başkenti Kuwait City'de güneş yeni doğdu. Profesyonel dalgıç Mariam Al Saif, gününe meditasyonla başlıyor. Karada fiziksel ve ruhsal dengeyi bulduktan sonra, gününün geri kalanını su altında geçirecek. 27 yaşındaki dalgıç, şöyle diyor: "Dalış aceleye gelmez. Yavaş hareket etmelisin. Yavaşça nefes alıp vermelisin. Bu yüzden de dalış gününe başlamadan önce bunu yapmaya çalışıyorum."
Dalış turu şirketi MER'in kurucusu Mariam, saat 9'da marinada 20-30 dalış meraklısına teknenin güvenlik özelliklerini ve günün dalış programını anlatıyor. Pandemi kısıtlamaları yüzünden bugünlerde daha çok sertifikalı yerel dalgıçlara ve meraklılara turlar düzenlese de, yeni başlayanlarla çalışmaktan daha çok keyif aldığını ve tatmin olduğunu söylüyor: "Turlarda insanların gelip 'Eskiden açık denizden korkardım ama şimdi sertifika almak istiyorum.' dediğini duymak bana motivasyon ve kararlılık kazandırıyor."
Mariam dalış sertifikasını alalı sadece iki yıl oldu. Çıktığı Avustralya tatilinde, bir hevesle dalış öğrenmeye karar verdi. Dört günlük eğitimde önce teorik eğitim alan ve havuzda çalışan, sonra da denizde dalışa çıkan Mariam, o günleri, "Çok zorlu bir süreçti. Ama bittiği zaman kendini büyük bir iş başarmış gibi hissediyorsun." sözleriyle hatırlıyor.
Mariam'in su sevgisi genlerinden geliyor. Kuveytli ataları, denizden değerli incileri çıkarıp tüccarlara satarmış. Mariam, "Ne maske ne şnorkel olan bir zamanda, nefeslerini beş dakika tutabiliyorlarmış. Ben suyun altında onlardan 10 kat daha fazla kalıyorum ama aramızdaki bağı hala hissedebiliyorum. Onların eskiden gördüğü su altını şimdi ben görüyorum." diyor.
Mariam tüplü dalış turları için gezerken bu spora güçlü bir sevgi duymaya başladı ama bu sevgisini paylaşacağı kimse yoktu. Bunun üzerine kendisine yeni bir hedef belirledi: "Kadın dalgıçlar için bir topluluk kurabileceğimi fark edince tüplü dalış yolculuğumun amacının bu olduğunu hissettim." diyen Mariam, lüks kozmetik pazarlaması sektöründeki ofis işinden ayrıldı ve asla arkasına bakmadı. Erkeklerin hakim olduğu bir spor dalında var olmaya çalışmanın zorluklarına rağmen, bölgedeki kadın dalgıçlar ve kadın girişimciler için öncülük yapıyor.
"Ben de atalarım gibi işimi denizde buldum. Su altında olmanın inkar edilemez bir çekiciliği var."
Mariam, "Orta Doğu'da kadınların dalgıçlık yapması nadir görülen bir durum. Ama suyun 15 metre altında kadınlara özel bir alan oluşturmak için seçilmiş olduğumu bilmek, beni mutlu ediyor." diyor. Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği'ne (PADI) göre 2018 yılında dünyadaki sertifikalı kadın dalgıçların oranı, 2013 yılına göre yüzde 3,6 artmasına rağmen sadece yüzde 38'de kaldı. Dalış dünyasındaki kadın nüfusunun azlığı, kadınların kendi vücutlarına özel tasarlanmış ekipmanlar ve kendilerine özel bir topluluk bulmada yaşadıkları zorluklara da yansıyor.
"Dalış endüstrisine erkekler hakim. Buna şüphe yok." diyen Mariam, görevinin bu eşitsizliği ortadan kaldırmak ve kadınların da dalmayı en az erkekler kadar hak ettiğini söylemek olduğunu ekliyor. Mevcut durumu değiştirmek için kurduğu Mer'e ek olarak, kadınları tüplü dalışla tanıştırmayı ve kadın dalgıçları güçlendirmeyi kendisine misyon edinmiş Girls That Scuba adlı kadınlara özel topluluğun elçiliğini de yapıyor. Bu platformu, tüplü dalış dünyasındaki cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmek ve Orta Doğulu kadınları dalmaya teşvik etmek amacıyla kullanıyor: "Dalmayı öğrenirken rahat olmak çok önemlidir. Eğitmeninin kadın olması, bu noktada büyük fark yaratır."
"Kadın dalgıçlar için bir topluluk kurabileceğimi fark edince tüplü dalış yolculuğumun amacının bu olduğunu hissettim.
Günün turu için yola çıkan tekne, kıyının birkaç kilometre açıklarındaki dalış noktasına varıyor ve demir atıyor. Teknenin kenarına oturan konuklar, derin sulara dalmaya hazırlanıyor. Beklentiyle karışık bir heyecan içinde wetsuit'lerini giyip gözlerini, burunlarını ve üst dudaklarını sıkıca kapatan maskelerini takıyorlar. Maskelerine bağlı olan regülatör ağızlığı dişlerinin arasına aldıkları zaman ağızlarından nefes almaları gerekiyor. Daha sonra regülatör dalış tüpüne bağlanıyor. Nefes almak, çoğu dalgıç için en çok rahatsızlık veren kısım olabilir. Mariam bunun önüne geçmek için nefes alma tekniklerini en küçük ayrıntısına kadar açıklıyor ve dalgıçların sorularını tek tek yanıtlıyor.
"Sudayken ağırlık yok oluyor. Bu, meditasyona benzer bir deneyim. Bizimle balıklar arasında hiçbir fark yok." diyor Mariam. Basra Körfezi'nin derinliklerinde gezerken zengin bir balık ve bitki nüfusuna ev sahipliği yapan mercan resifleriyle karşılaşıyorlar. Mariam, şöyle diyor: "Denizlerimizin kırılganlığını bir kez daha anlıyorsun. Gelecek nesillerin iklim değişikliği yüzünden tüplü dalış deneyiminden mahrum kalmasına izin vermemeliyiz."
"Suyun 15 metre altında kadınlara özel bir alan oluşturmak için seçilmiş olduğumu bilmek beni mutlu ediyor."
İnsanların dalış deneyimlerini onun ellerine teslim ettiğini ve büyüyen bu spor dalının bir parçası olduğunu bilmek, Mariam'i cesaretlendiriyor. "Tüplü dalış bazen çok hassas bir yanını ortaya çıkarabilir. Kadınların sırf ben düzenlediğim için turlarıma katılmak istemesi ve bana güvenmesi beni mutlu ediyor." diyen Mariam, sözlerine şöyle devam ediyor: "Ben de atalarım gibi işimi denizde buldum. Su altında olmanın inkar edilemez bir çekiciliği var."
Yazan: Jiya Pinder
Fotoğraflar: Maha Alasaker ve Maryam ALMasha'an
Yazılma tarihi: Eylül 2020