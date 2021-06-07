Arka Bahçem: Kadınlar İçin Tüplü Dalıştan Fazlası

Mariam dalış sertifikasını alalı sadece iki yıl oldu. Çıktığı Avustralya tatilinde, bir hevesle dalış öğrenmeye karar verdi. Dört günlük eğitimde önce teorik eğitim alan ve havuzda çalışan, sonra da denizde dalışa çıkan Mariam, o günleri, "Çok zorlu bir süreçti. Ama bittiği zaman kendini büyük bir iş başarmış gibi hissediyorsun." sözleriyle hatırlıyor.



Mariam'in su sevgisi genlerinden geliyor. Kuveytli ataları, denizden değerli incileri çıkarıp tüccarlara satarmış. Mariam, "Ne maske ne şnorkel olan bir zamanda, nefeslerini beş dakika tutabiliyorlarmış. Ben suyun altında onlardan 10 kat daha fazla kalıyorum ama aramızdaki bağı hala hissedebiliyorum. Onların eskiden gördüğü su altını şimdi ben görüyorum." diyor.