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      Trained Podcast: Joelle D'Fontaine ile Dans Üzerine

      Nike trainer'ı ve dans stüdyosu kurucusu, dans becerilerini geliştirmek isteyenlerden fitness antrenmanlarını zenginleştirmeye çalışanlara kadar herkesin işine yarayacak dans hareketlerinden bahsediyor.

      Antrenör Joelle D’Fontaine Neden Herkesin Dans Etmesi Gerektiğini Anlatıyor

      "Trained", bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.

      Dans, yalnızca vücudunu hareket ettirmek demek değildir. Bu işe ruhunu da katman gerekir. Nike trainer'ı ve koreograf Joelle D'Fontaine, eşcinsellere özel bir gece kulübünde dans etme işini aldığında bunu ilk elden deneyimleyerek dansa aşık olmuş ve masa başı işini bırakarak sonsuz enerjisini tam zamanlı olarak dans öğretmeye yönlendirmiş. Nike'ta sağlıklı yaşamla fitness konularından sorumlu sertifikalı bir kişisel trainer, beslenme koçu ve davranış değişiklikleri uzmanı olan Jaclyn Byrer, "Trained" serisinin bu bölümünde babalık izninde olan sunucu Ryan Flaherty'nin görevini devralıyor. At Your Beat dans stüdyosunun kurucusuyla kaygımızı ortadan kaldırmak, vücudumuzla bağ kurmak ve yaşamın tadını çıkarmak için dansı nasıl kullanabileceğimiz üzerine sohbet ediyor. Joelle de dansçı olup olmadığın fark etmeksizin fitness antrenmanlarına çeşitlilik katmak için neler yapabileceğine ilişkin tavsiyelerde bulunuyor.

      "Fitness ten rengi, cinsel eğilim ve cinsiyet tanımaz."

      Joelle D'Fontaine

      Nike trainer'ı, koreograf ve At Your Beat dans stüdyosunun kurucusu

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      Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama veya uyku hakkında sorun mu var? Konuk veya konu önermek mi istiyorsun? Ryan'a trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

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