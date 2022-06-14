Trained Podcast: Ben Bruno ile Antrenmanı Basit Tutma Üzerine

Rehberlik

Ünlülerin trainer'ları, yaptırdıkları gösterişli egzersizler ve süslü programlarla tanınır. Ben Bruno, onlardan biri değil. Fitness'a getirdiği sade yaklaşımı buradan öğrenebilirsin.

Son güncellenme tarihi: July 12, 2021
Antrenör Ben Bruno'ya Göre Sonuç Alabileceğin Kuvvet Antrenmanları Yapmanın Yolları

"Trained", bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.

Hayatlarımızın karmaşık olması, fitness'ın da öyle olması gerektiği anlamına gelmiyor. Bu yüzden, her zaman doğruları söyleyen, yıldızların Nike trainer'ı Ben Bruno, "daha fazlası daha iyidir" ve "izin günü olmaz" gibi yanlış fikirleri düzeltmek ve herkesin (Chelsea Handler ve Justin Timberlake de dahil) ağırlık çalışmalarını sonuç alacak şekilde yapmasına yardımcı olmak istiyor. Trained'in bu bölümünde, Columbia mezunu ve kendi deyimiyle "kalın kafalı" Ben, çektiği sırt sorununun trainer'lık kariyerini nasıl başlattığını, Hollywood'un en büyük isimleriyle çalışmanın ona neler öğrettiğini ve neden bazılarımızın burpee yapmayı bırakmasının daha iyi olacağını ("bazılarımızın"!) sunucu ve Nike'ın kıdemli performans direktörü Ryan Flaherty ile konuşuyor. Bir de hepimizin güçlü olabilmesi için birkaç egzersizin tekrar tekrar yapıldığı, kendi "KISS" formülünü ve 80/20 kuralı yorumunu içeren çok basit fitness yöntemini paylaşıyor.

"Öfke veya kaygı duyuyorsan, kaygıların yüzünden kendini diken üstünde hissediyorsan spor salonunda tükenene kadar çalışmak kendini daha iyi hissetmeni sağlar."

Ben Bruno

Nike trainer'ı

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Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu önermek mi istiyorsun? Flaherty'ye trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

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