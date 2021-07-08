Hayatlarımızın karmaşık olması, fitness'ın da öyle olması gerektiği anlamına gelmiyor. Bu yüzden, her zaman doğruları söyleyen, yıldızların Nike trainer'ı Ben Bruno, "daha fazlası daha iyidir" ve "izin günü olmaz" gibi yanlış fikirleri düzeltmek ve herkesin (Chelsea Handler ve Justin Timberlake de dahil) ağırlık çalışmalarını sonuç alacak şekilde yapmasına yardımcı olmak istiyor. Trained'in bu bölümünde, Columbia mezunu ve kendi deyimiyle "kalın kafalı" Ben, çektiği sırt sorununun trainer'lık kariyerini nasıl başlattığını, Hollywood'un en büyük isimleriyle çalışmanın ona neler öğrettiğini ve neden bazılarımızın burpee yapmayı bırakmasının daha iyi olacağını ("bazılarımızın"!) sunucu ve Nike'ın kıdemli performans direktörü Ryan Flaherty ile konuşuyor. Bir de hepimizin güçlü olabilmesi için birkaç egzersizin tekrar tekrar yapıldığı, kendi "KISS" formülünü ve 80/20 kuralı yorumunu içeren çok basit fitness yöntemini paylaşıyor.