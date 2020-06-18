Anı Daha İyi Hissetmenin 3 Yolu

Hazırlayan: Branden Collinsworth
Günlük hayatın iniş çıkışlarına zihinsel bir ara verip kendine odaklan.
Bugünlerde konsantrasyonunu kaybetmek kadar kolay bir şey yok. Dünya gündeminden, işimizden, arkadaşlarımızdan ve ekranlarımızdan sürekli bir bilgi akışına maruz kalıyoruz. Bu da bazen bizi bunaltıyor ve içinde bulunduğumuz anla olan temasımızı kaybetmemize neden oluyor.
Neyse ki birkaç basit farkındalık aracıyla kontrolü geri kazanabilir, sakinleşebilir ve gücünü toplayabilirsin. Odaklanman veya dikkatini toplaman gerektiği zaman aşağıdaki tekniklerden birini dene:
Etrafında olup biten her şeyi kontrol edemeyeceğini fakat tepkilerini kontrol edebileceğini unutma. Bu teknikler basitmiş gibi görünebilir ama etkili olmalarının en büyük sebebi bu. Anın içinde olmak ve hayata olumlu yaklaşmak için bu araçları kolayca, hızla ve her zaman kullanabileceğini kısa zaman içinde göreceksin.