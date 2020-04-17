Anı Daha İyi Hissetmenin 3 Yolu

Bugünlerde konsantrasyonunu kaybetmek kadar kolay bir şey yok. Dünya gündeminden, işimizden, arkadaşlarımızdan ve ekranlarımızdan sürekli bir bilgi akışına maruz kalıyoruz. Bu da bazen bizi bunaltıyor ve içinde bulunduğumuz anla olan temasımızı kaybetmemize neden oluyor.



Neyse ki birkaç basit farkındalık aracıyla kontrolü geri kazanabilir, sakinleşebilir ve gücünü toplayabilirsin. Odaklanman veya dikkatini toplaman gerektiği zaman aşağıdaki tekniklerden birini dene: