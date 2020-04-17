Anı Daha İyi Hissetmenin 3 Yolu
Rehberlik ve Beslenme
Hazırlayan: Branden Collinsworth
Günlük hayatın iniş çıkışlarına zihinsel bir ara verip kendine odaklan.
Bugünlerde konsantrasyonunu kaybetmek kadar kolay bir şey yok. Dünya gündeminden, işimizden, arkadaşlarımızdan ve ekranlarımızdan sürekli bir bilgi akışına maruz kalıyoruz. Bu da bazen bizi bunaltıyor ve içinde bulunduğumuz anla olan temasımızı kaybetmemize neden oluyor.
Neyse ki birkaç basit farkındalık aracıyla kontrolü geri kazanabilir, sakinleşebilir ve gücünü toplayabilirsin. Odaklanman veya dikkatini toplaman gerektiği zaman aşağıdaki tekniklerden birini dene:
- Bir dakika boyunca odaklanarak nefes alıp ver. Birçok sporcuma nefes alıp vermenin önemini vurguluyorum. Çünkü nefes, zihin yapını bir anda değiştirebilecek güçlü bir araçtır. Yeni bir düzene uyum sağlamaya çalıştığımız bir dünyada nefes alıp vermek gibi basit bir eylemin hala çok etkili olduğunu bilmek mutluluk verici. Bir dakika boyunca beşer saniye derin nefes alıp ver. Tamamen nefesine ve vücuduna girip çıkan havanın sesine odaklan.
- Kendinle yeniden bağlantı kur. Günün büyük bir kısmında her yönden sürekli bir bildirim ve bilgi akışı alıyoruz ve bu durumun olumsuz etkileri olabiliyor. Ancak bu akış kaynaklarını kapatıp kafamızı dinlemek bizim elimizde. Tüm cihazlarını kapat ve birkaç dakika kendinle baş başa kal. Çevrendeki her şeyin; kokuların, seslerin, renklerin farkında ol ve anı yaşa. Bu farkındalık egzersizini birkaç dakika bile yapsan hemen sakinleşebilir ve kendini içinde bulunduğun ana geri getirebilirsin.
- Bir güç mantrasını tekrarla. Özel bir hedefini yüksek sesle söylemek, sana enerji verip anı yaşamanı sağlayabilir. Kendime odaklanmam gerektiğinde şu sözü tekrarlıyorum: "Elimden gelen her şeyi yapacağım." Antrenmanda, yogada, işimde, hatta sevdiklerime karşı kendimi tükenmiş hissettiğimde ve pes etmek istediğimde, kendime düşündüğümden daha güçlü olduğumu hatırlatıyorum. Daha fazlasını yapabileceğimi, tükenmişliği aşabileceğimi söylüyorum. Sen de bunu yapmak için kendine olumlu bir ifade bul: Pozitif, enerji verici, merhamet ve sevgiden güç alan bir ifade olsun. Kendini toplaman gerektiğinde içinden ya da yüksek sesle o sözü tekrarla.
Etrafında olup biten her şeyi kontrol edemeyeceğini fakat tepkilerini kontrol edebileceğini unutma. Bu teknikler basitmiş gibi görünebilir ama etkili olmalarının en büyük sebebi bu. Anın içinde olmak ve hayata olumlu yaklaşmak için bu araçları kolayca, hızla ve her zaman kullanabileceğini kısa zaman içinde göreceksin.