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Son güncellenme tarihi: 5 Eylül 2023
Okuma süresi: 1 dk
Home: Finding Our Place Through Sport (Spor Aracılığıyla Ait Olduğumuz Yeri Bulma)
"Mülteci. Göçmen. Yabancı." Bu etiketler bizi asla tanımlamayacak. Yeni belgesel serimiz "HOME"da, göçe zorlanmış sporcular* ve ait olduğu yeri bulmak için sporu kullanan dünya çapında topluluklar ile bir araya geliyoruz.
Belgesel Serimiz HOME'un ikinci bölümüne Alphonso Davies konuk oluyor. Alphonso'nun ait olduğu yeri bulmasında sporun oynadığı önemli rolü keşfet. Edmonton, Kanada'daki ilk takımından dünya sahnesine ulaşan Alphonso, göçe zorlanmış topluluklara yapıştırılan etiketleri ve ön yargıları yeniden tanımlayarak yeni nesle farklı bir geleceğin peşinden gitmeleri için ilham veriyor. "Henüz yazılmamış bir geleceğe etiket biçemezsin." -Alphonso Davies