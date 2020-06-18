Kuvvet Kazanmak İçin Sınırlarını Zorla

Hazırlayan: Kirsty Godso
Zaman içinde becerilerinde ve kuvvetinde büyük iyileşmeler görmek için sınırlarını biraz daha zorla.
Çalıştırdığım kişilere her zaman alışkanlıklarının dışına çıkmanın önemini hatırlatırım. Bu, hep aynı şeyleri yapmaktansa, kendini zorlamak anlamına gelir.
Daha önce denediklerin başarıya ulaşmadığı için şikayet etmek veya işler zorlaştığında pes etmek çok kolaydır. Ancak şikayet edip sorunu daha da büyütmektense başka bir bakış açısı benimsemeyi dene. Böylece her gün biraz daha güçlü ve sağlıklı olmanın temellerini atabilirsin.
İnsanlar antrenman yaparken genellikle daha önce hiç olmadığı kadar yoruldukları bir noktaya ulaşır.
Çok zorlandığın, terlediğin, titrediğin veya kalbin çarptığı için durursun.
"İşler zorlaştığında durmak gibi bir alışkanlık edinmiş olabilirsin. Ancak neden durduğunu kendine sor. Zaten o noktayı aşmak için antrenman yapmıyor musun?"
Kirsty Godso
Kendini üç saniye daha zorlamak kulağa önemsiz gelebilir.
Ancak aslında çok önemlidir. Çünkü hedefini aştığın anlamına gelir. Kendini zorladığın için bir sonraki antrenmanlarında daha iyi performans gösterebilirsin. Bunu, fitness hedeflerine yaptığın bir yatırım olarak gör.
Zaman içinde, normalde pes edeceğin durumlarda kendini zorlamayı alışkanlık haline getirirsen vücudunun kuvvet kazandığına şahit olacaksın.
Bir sonraki yoğun antrenmanında, kendini birkaç saniye veya birkaç tekrar boyunca zorlamayı alışkanlık haline getirmeyi dene.