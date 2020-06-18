Kuvvet Kazanmak İçin Sınırlarını Zorla

Zaman içinde becerilerinde ve kuvvetinde büyük iyileşmeler görmek için sınırlarını biraz daha zorla.

Çalıştırdığım kişilere her zaman alışkanlıklarının dışına çıkmanın önemini hatırlatırım. Bu, hep aynı şeyleri yapmaktansa, kendini zorlamak anlamına gelir.



Daha önce denediklerin başarıya ulaşmadığı için şikayet etmek veya işler zorlaştığında pes etmek çok kolaydır. Ancak şikayet edip sorunu daha da büyütmektense başka bir bakış açısı benimsemeyi dene. Böylece her gün biraz daha güçlü ve sağlıklı olmanın temellerini atabilirsin.



İnsanlar antrenman yaparken genellikle daha önce hiç olmadığı kadar yoruldukları bir noktaya ulaşır.



Çok zorlandığın, terlediğin, titrediğin veya kalbin çarptığı için durursun.