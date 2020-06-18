Akışını Bul: Yoga ve Meditasyon

Hazırlayan: Nike Training
Minnettarlık duymak için vücudunu nasıl kullanabilirsin?
Kafanı dinleyemiyor musun? Omuzların veya kalçaların sert mi? Hepsinin çözümü aynı: Yoga. Nike Master Trainer'ı ve yoga eğitmeni Alex Silver-Fagan, "Yoga yaparken aklındaki düşünceleri susturup algılarına odaklanarak vücudunla bağ kurduğunu hissedersin. Bunu yaptığın zaman üzerindeki fiziksel gerginliği atmakla kalmaz, aynı zamanda anı yaşar ve yoga yapmayı bitirdikten sonra konsantrasyonunu korumanı sağlayan bir zihin durumuna ulaşırsın." diyor.
Rahatlamana yardımcı olmak için en iyi yoga antrenmanlarımızı, en havalı ve en sakin trainer'larımızın ipuçlarını ve püf noktalarını derledik. Moral aşılayacak akışlar, stresi yok edecek meditasyonlar, minnettarlık duymanı sağlayacak teknikler seni bekliyor.
Harekete Geç
Vücudunu harekete geçirerek zihnini sakinleştiren antrenmanlar.
Yoganın ister acemisi ister ustası ol, bazıları 15 dakika kadar kısa süren bu akışlar arasında kendini iyi hissetmeni sağlayacak bir seçenek bulabilirsin. Yoga becerini ve düşüncelerini yargılamayı bırak, vücudunun yapabildikleri için minnettar ol ve işi kalp açan hareketlere bırak.
01. Yoga ile Yenilen
Enerji dolmanı, yenilenmeni ve güç kazanmanı sağlayacak üç dinamik yoga türüyle antrenmanına renk kat.
Enerji dolmanı, yenilenmeni ve güç kazanmanı sağlayacak üç dinamik yoga türüyle antrenmanına renk kat.
Kendini İleriye Taşı
Nike Master Trainer'larının ipuçlarıyla kendini zihinsel ve fiziksel olarak başarıya hazırla.
Yapacağın birkaç küçük değişiklikle yogadan daha fazla verim alabilirsin. İşe bu ipuçlarıyla başlayarak yoga performansını ve kendini bir üst seviyeye taşı.
01. İdeal Yoga Alanını Oluşturmanın 3 Yolu
Yerin yok mu? Spor aletin yok mu? Sorun değil. Yogaya uygun bir alan oluşturmak için neler yapabileceğini öğren.
02. Minnet Duymaya Nasıl Alışabilirsin?
Hazırlayan: Branden Collinsworth
Düşünme biçimini değiştirerek sahip olmadıklarına değil, sahip olduklarına odaklan.
Minnettarlık, günlük hayatında kendini daha iyi hissetmek için kullanabileceğin en basit ve en güçlü araçlardan biridir. Hayattaki iyi şeylerin değerini bilmek (kabul edelim ki hepimizin hayatında iyi şeyler var), seni pozitif düşünmeye sevk eder. Bolluğun ve sınırsız olasılığın olduğu bir yere götürür. Anı hissetmeye başlarsın ve bunun insanı ne kadar güçlü kıldığını hepimiz biliyoruz.
03. Anı Daha İyi Hissetmenin 3 Yolu
Hazırlayan: Branden Collinsworth
Günlük hayatın iniş çıkışlarına zihinsel bir ara verip kendine odaklan.
Bugünlerde konsantrasyonunu kaybetmek kadar kolay bir şey yok. Dünya gündeminden, işimizden, arkadaşlarımızdan ve ekranlarımızdan sürekli bir bilgi akışına maruz kalıyoruz. Bu da bazen bizi bunaltıyor ve içinde bulunduğumuz anla olan temasımızı kaybetmemize neden oluyor.
Neyse ki birkaç basit farkındalık aracıyla kontrolü geri kazanabilir, sakinleşebilir ve gücünü toplayabilirsin. Odaklanman veya dikkatini toplaman gerektiği zaman aşağıdaki tekniklerden birini dene:
Mükemmelliğe Değil, İlerlemeye Önem Ver
Tıpkı her yeni beceride olduğu gibi minnettarlık duyabilmek için de zaman ve pratik gerekir. O yüzden meditasyon yaparken aklın başka yerlere gidiyorsa ya da aşağı bakan köpek duruşuna odaklanmak yerine akşam hangi filmi izleyeceğini düşünüyorsan endişelenme. Düşünceyi kabul et, geri getir ve tekrar dene. Zihnin ve ruh halin üzerinde en büyük etkiyi zaman içinde gerçekleşen küçük, tutarlı değişiklikler yaratır. Bu da minnettar olunacak bir şeydir.