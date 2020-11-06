Akdeniz Diyetinin Sağlık Açısından Avantajları

Şunu vurgulamalıyız: Akdeniz diyeti hemen işe yarayan bir ilaç değildir. Bu diyeti ne kadar uzun süre uygularsan faydasını o kadar çok görürsün. Aslında bu diyet daha uzun yaşamana bile yardımcı olabilir. "American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayınlanan bir çalışma incelemesi, kontrol diyetini uygulayanlara kıyasla Akdeniz diyetini sıkı sıkıya uygulayan kişilerin tüm nedenlerden ölüm riskinin düştüğünü gördü. Kalp dostu, inflamasyonla mücadele eden bir diyetin yukarıda bahsettiğimiz sağlık faydaları, bu durumu açıklamaya yeterli olabilir. Aslına bakacak olursan, dünyanın beş mavi bölgesinin (100 yaşına kadar yaşayan insanların oranının en yüksek olduğu bölgeler) ikisi, Akdeniz diyetinin en sağlıklı çeşidinin (daha bitkisel bazlı) uygulandığı Akdeniz bölgesinde bulunuyor.



Ancak diyetin belki de en çekici yanı, çok kısıtlayıcı olmaması. Günümüzün popüler diyetlerinin çoğunun aksine, bu diyette yiyebileceklerin "yiyemeyeceklerinden" çok daha fazla ve katı porsiyon önerileri ve kuralları bulunmuyor. Ayrıca Maciel; meyve, sebze, balık, baklagiller ve tahıl çeşitlerindeki zenginliğin sana sayısız seçenek sunduğunu söylüyor. Akdeniz diyeti sadece sana uzun vadede yardımcı olabilecek bir yaşam stili değil, aynı zamanda hayatın boyunca uygulayabileceğin bir diyet.



Bunu yapmak için yeni bitki bazlı tarifler dene (internette sayısız tarif bulabilirsin; Nike Training Club uygulamasında da tarifler var). Ayrıca eski favorilerine daha fazla meyve, sebze ve baklagil eklemenin yollarını ara. Örneğin, yoğurduna orman meyvesi ekle, sandviçine çiğ sebze koy ya da tavuk yemeğini nohutlu yap. Yemek yaparken tereyağı yerine zeytinyağı kullan. Zeytinyağını, sebzelerine ve salatalarına lezzet katması için hazır soslar yerine de kullanabilirsin. Haftada birkaç kez deniz mahsulü tüket. Alkol kullanıyorsan kırmızı şarap iç (ama gecede bir kadehi aşma; maalesef fazlası iyi değil!). Ayrıca rafine beyaz pirinç ve makarna yerine dokusu ve lezzeti daha iyi olan kavılca buğdayı ve Horasan buğdayı gibi tam tahılları tüket.



Shively, Akdeniz diyetini her gün uygulayamasan bile elinden geldiği kadar uygulamanın faydalı olacağını söylüyor. İşte buna "Sağlığına!" denir.