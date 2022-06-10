Yeni Amansız Rakip: A’ja Wilson

Sporcu olmanın sana bu kadar güç vereceğini hiç düşünmüş müydün? Sesini duyurduğunda neleri başarmak istiyorsun?

A'JA: İlginçtir ki WNBA'deki kadın oyuncuların nasıl bir etkisi olduğunu ancak geçen sene fark edebildim. İnsanlar neler söyleyip yapacağımızı görmek için merakla bekliyordu. Bence bu büyük bir güç. Amacım, tüm siyahi genç kızların yaşamına ışık olmak ve zirveyi hedeflemeleri için onlara ilham vermek. Profesyonel düzeyde basketbol oynamanın, sahanın yanı sıra saha dışında da kendim olmam için ihtiyaç duyduğum öz güveni bana aşıladığını hissettim. Basketbol olmasaydı kendi sesimi bulamaz, tutkumu körükleyemez ve bugün olduğum insana dönüşemezdim. Basketbol bu kapıyı açmama yardım etti ama ben de mücadele etmeyi bırakmadım.