2025 Nike Air Max Günü: Karşında Air Max Dn8

Nike'ın yenilikçileri, yeni Air Max modelini tasarlarken performans ve giyilebilirlik aracılığıyla çok şık görünüp iyi hissetmeni sağlayacak bir ayakkabı oluşturmak istedi.

Dn8, sokağa girdiğinde takım arkadaşlarına geldiğini haber veren, ilk randevuya hazırlanırken seni destekleyen ve gece eve dönerken metroda gözünü alamadığın ayakkabıdır. Canlı renkleri ve görünür Air bölmeleriyle Dn8, hem yandan hem de tabandan baktığında dikkatleri üzerine çeker.

Erkek Spor Giyim Baş Tasarımcısı Jonathan Kosenick, "En sevdiğimiz klasik Air Max modellerinden bazılarını bu kadar güzel kılan şeyin, bu stilleri giyip hemen çıkabilmen ve gün içinde ne olursa olsun ayakkabının beklentileri aşacağından emin olman olduğuna karar verdik." diyor.

Dn8 sadece geçmişi onurlandırmaz; gelecek nesil için anılar yaratır. Gece hayatının, şehir sokaklarının ve kendini ifade etmenin canlı enerjisinden ilham alan Dn8'in çarpıcı renkleri ve tasarımı, doğrudan günümüz kültürüne hitap ediyor.