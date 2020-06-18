Çocuklar İçin Basit, Eğlenceli Antrenmanlar

Hareket
Hazırlayan: Nike Training
Ailenin fiziksel ve zihinsel formunu kuvvetlendirecek, basit ve eğlenceli bir antrenman.
Dayanıklılığını artırmaya hazır mısın? Güçlü bir aile her türlü sorunun üstesinden gelir: O yüzden yetişkinlerden çocuklara kadar ailenin her üyesini kuvvetlendirmek istiyoruz.
Vaktimizi evde geçirdiğimiz şu günlerde sağlığımızı korumak için aktif kalmalıyız. Rutinlerimizin eski haline dönmesini beklemekten fazlasını yapabiliriz. Alıştığımız günlere daha güçlü bir şekilde dönmek için vücudumuzu harekete geçirebilir, esnetebilir ve güçlendirebiliriz.
Başka Şeylere Odaklanın
Belden aşağısını çalıştıracak olan bu antrenmanda bazı zor hareketler var. İşi kolaylaştırmak için antrenman sırasında küçük bir aile oyunu oynayabilirsiniz. Aklınız kaslarda olmayınca zaman daha hızlı geçecektir.
Her tekrarın başında sırayla A ile başlayan ülkeleri sayın. Sonra her farklı harekette alfabenin diğer harfleriyle başlayan ülkeleri sayın. Aklına ülke gelmeyen olursa ona birkaç ekstra tekrar yaptırın.