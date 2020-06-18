Eğlenceli Aile Yogası

Hazırlayan: Nike Training
Çocuklara uygun bu yoga antrenmanıyla üzerinizdeki gerginliği birlikte atın.
Çocuklara denetmek istediğin yeni şeylerin eğlenceli olmasının faydalı olduğunu biliyoruz. O yüzden tüm ailenin birlikte yapabileceği bu Aile Yogasında, esneme ve nefes almayı çocuklar için eğlenceli hale getiriyoruz. Hazırsan başlayalım.
Bu yoga antrenmanı, tüm aileyi rahatlatması ve sakinleştirmesi için tasarlandı. Her hareketinde nefes alıp vermenin çok önemli olduğu bu antrenman, ailenin tüm üyelerinin huzur bulmasını sağlayacak.
Nefes Alıp Ver
Yoga yapıyorsan nefes alıp vermenin daha iyi rahatlamak açısından ne kadar önemli olduğunu biliyorsundur. Bu antrenmanda nefes alıp vermeyi eğlenceli hale getirmek istedik. Her nefes alışında vücudunu yukarı kaldırıp öne doğru gererken her nefes verişinde rahatlamalı ve kendini hareketin akışına bırakmalısın.
Nefes Alıp Vermeyi Sesli Hale Getirelim
Çocuklardan her nefes verdiklerinde komik bir şey söylemelerini iste. Kelimeyi olabildiğince uzatarak söylemeliler ve bu esnada vücutlarını rahat bırakıp esnetmeliler. Örneğin, aşağı bakan köpek duruşunu yaparken her nefes verişte "köpeeeeek" deyin. Ciğeri en güçlü kişi birinci olur!