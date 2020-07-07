Aile İçin Donakalma Antrenmanı

Aile olarak antrenman yapmak eğlenceli olmalıdır. Bu antrenman, eğlenceyi zirveye çıkaracak! En çok kimin hareket etmeden "donakalacağını" görmek için aileni topla.



Hareket etmeden dur! Aileni topla ve squat, şınav gibi egzersizlerde hareket etmeden durarak hem zihnini hem vücudunu odaklamaya hazır ol. İşler zorlaştığında şunu unutma: Birlikte donakalan aileler birlikte güçlenir.