Aile İçin Donakalma Antrenmanı

Rehberlik
Son güncellenme tarihi: 6 Temmuz 2020

Hazırlayan: Nike Training

Aile İçin Donakalma Antrenmanı

Ailende en çok kim hareket etmeden durabilir? Eğlenceli ve etkili bir antrenmanla bu sorunun yanıtını öğren.

Aile olarak antrenman yapmak eğlenceli olmalıdır. Bu antrenman, eğlenceyi zirveye çıkaracak! En çok kimin hareket etmeden "donakalacağını" görmek için aileni topla.

Hareket etmeden dur! Aileni topla ve squat, şınav gibi egzersizlerde hareket etmeden durarak hem zihnini hem vücudunu odaklamaya hazır ol. İşler zorlaştığında şunu unutma: Birlikte donakalan aileler birlikte güçlenir.

Aile İçin Donakalma Antrenmanı

Antrenman

Ailenle antrenman yapmaya başla. Hareket ederken herkes sırayla "Don!" diye bağırsın. Biri bağırdığı zaman antrenman duraklar ve tüm aile buzdan heykel taklidi yapar. Herkes hareketsiz durmalıdır. Duruşunu bozan "çözülmüş" olur ve bu, yalnızca bir buzdan heykel kalana kadar devam eder. Antrenmanın devamında donup çözülmeye devam edin.

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Antrenman

Ailenle antrenman yapmaya başla. Hareket ederken herkes sırayla "Don!" diye bağırsın. Biri bağırdığı zaman antrenman duraklar ve tüm aile buzdan heykel taklidi yapar. Herkes hareketsiz durmalıdır. Duruşunu bozan "çözülmüş" olur ve bu, yalnızca bir buzdan heykel kalana kadar devam eder. Antrenmanın devamında donup çözülmeye devam edin.

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Orijinal yayınlanma tarihi: 7 Temmuz 2020

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