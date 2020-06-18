Ağrılarını Epsom Tuzu Banyosuyla Dindir

Etkinliği kanıtlanmış bu yöntem, neden hala kasların güç toplaması için kullanılabilecek en iyi yollardan biri?

Güç toplamak, antrenmanlarının istikrarlı olmasını sağlamak için kullanabileceğin en değerli araçlardan biridir. Ryan Flaherty bu yazıda her gün antrenman yapabilmek için kas ağrılarını nasıl dindirebileceğini anlatıyor.



Antrenmanın önemli bir parçası, sonraki birkaç gün yaşanan ağrılarla başa çıkmaktır. Kasların çok ağrıdığında canın sonraki antrenmanı yapmak istemeyebilir. O yüzden ağrıları dindirmek ve güç toplamak çok önemlidir. Verebileceğim en iyi ipucu klasik bir yöntem. Eski olmasına rağmen hala kullanılıyor, çünkü işe yarıyor: Epsom tuzu banyosu.



Epsom tuzunu her markette ve eczanede ulabilirsin. Havalı bir çeşit alman gerekmez. Epsom tuzu banyosunu gece yapmanı öneririm. Profesyonel sporcuların buz dolu bir küvete girdiğini görmüş ve güç toplamak için donman gerektiğini düşünüyor olabilirsin. Ancak kas ağrılarına iyi gelen tek şey soğuk değildir.



Aşağıdaki talimatları izle:

Egzersiz yaptığın günün akşamında banyo yapmaya başla. Bu, kas ağrılarının önüne geçmene yardımcı olacaktır. Sıcak su kullan. Su, seni rahatsız etmeyen en yüksek sıcaklıkta olmalıdır. Ambalajdaki talimatları izleyerek tuzu çöz. Genellikle bir küvet dolusu su için iki bardak tuz önerilir. Suda 15-20 dakika kal.

Epsom tuzu banyosu, basit gibi gözükse de en iyi güç toplama araçlarından biridir ve faydaları, tamamen belgelendirilmiş araştırmalarla desteklenmektedir. Kasların ağrıyıncaya kadar antrenman yap ve ardından gece Epsom tuzu banyosu yaparak ağrılarını dindir.