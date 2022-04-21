Adwoa ile Sütyen Üzerine: Editörün Mektubu

Sana bir sır vereceğim.

Uyku konusunda çok sorun yaşıyorum. Dünyadaki uyku ile ilgili olarak en fazla sorun yaşayan kişi bile olabilirim. Geceleri uyanık kalmayı sevmemin de etkisi var tabii ama ne zaman erkenden yatmaya çalışsam yatakta dönüp duruyorum ve kendimi saatlerce bir şeyler düşünürken buluyorum. Uyku maskesi (rahatsız), meditasyon (odağımı koruyamıyorum), koyun sayma (imkansız) gibi tüm seçenekleri denedim.

Uykuya dalmama yarayan tek şey vücudumu iyi bir antrenmanla yormak oldu. Muay Thai yaptım. Bağımlılıktan ilk kurtulduğum zamanlarda çok severek boks yaptım. Pilates'e bayılıyorum ve pandemi sırasında koşmaya bile başladım. İşe yarayan tek şey bu.

Fiziksel ve zihinsel olarak sakinleşmek için oldum olası hep spora yöneldim. Spor yapmadığımda dengemi kaybetmiş gibi hissediyorum. Kötü günlerde ayağa kalkıp vücudumu harekete geçirmek bana çok iyi geliyor. Vücudum ile bağlantı kurabilmemi ve telefon ekranından başka bir şeye odaklanabilmemi sağlıyor. Bu anı tamamen kendime ayırıyorum. Meditasyon ile aram hiç iyi olmadı ama formuma odaklanmak, dünyanın geri kalanını unutup anı yaşamamı sağlıyor.

Bunların tümünü, Sütyen Üzerine'nin bu bölümünde editörlük yapmaktan ne kadar onur duyduğumu açıklamak için yazıyorum. Her antrenmanda, evdeki dans partilerinde, pandemi koşularında veya boks ringinde geçirdiğim zamanlarda iyi bir spor sütyeninin bana verdiği desteğe güvendim. Bu stillerin tasarımını biraz zor beğeniyorum. Sütyenlerimin sade ve rahat olmasını seviyorum. Bu sade stiller, spor salonunda ter dökerken bile kendimi çekici ve havalı hissetmemi sağlıyor. 1990'ların klasik tarzını çok sevdiğim için sütyenlerimin nostaljik bir tasarıma sahip olmasını da istiyorum.

Sütyen Üzerine'de çalışırken spor sütyenleriyle ilişkimi gözden geçirip spor ve ruh sağlığıyla ilişkimin genelini nasıl etkilediklerini keşfetme şansı yakaladım. Spor sakinlememe, rahatlamama, odaklanmama, agresyonumu dışa atmama, duygularım üzerine düşünmeme ve hayatımın diğer alanlarında ilerlememe yardımcı oluyor. Bu bölümü okuyan herkesin de bunun getirdiği özgürlüğe erişebilmesini ve aynı zamanda da kendini desteklenmiş ve çekici hissetmesini istiyorum. Çok zor iki yılın ardından bunu hepimiz hak ediyoruz!

Bu bölümü hazırlarken çok keyif aldım ve okurken senin de çok keyif alacağını umuyorum.

Sevgiler,

Adwoa