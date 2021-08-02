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Trained Podcast'i: Adam Grant ile Zihnini Açmak Üzerine

Adam Grant, bir tramplenin kenarında dururken varsayımlarını gözden geçirmeyi öğrendi. Şimdi bir organizasyon psikoloğu olarak bu sürecin ne kadar güçlü olabileceğine bilimsel bir açıdan yaklaşıyor.

Son güncellenme tarihi: August 10, 2021
Örgütsel Psikolog Adam Grant'e Göre İnançlarımızı Sorgulamak Nasıl Daha Akıllı Olmamızı Sağlar

Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.

Organizasyon psikoloğu Adam Grant, bilginin hiç olmadığı kadar çabuk hızlandığını ve bu hıza ayak uydurmanın tek yolunun varsayımlarımızı gözden geçirmek olduğunu söylüyor. Trained'in bu bölümünde, çok satan kitap yazarı ile Nike'ın kıdemli performans direktörü sunucu Ryan Flaherty, zihnimizi nasıl açacağımız üzerine konuşuyor. Grant, çocukken yükseklik korkusuna başka bir açıdan yaklaşmasına ve iş etiğinin doğal yetenekten (ya da zarafetten) daha önemli olduğunu anlamasına yardımcı olarak ABD'nin en iyileri arasına adını yazdırmasını sağlayan dalış koşucunun tavsiyesini paylaşıyor. Sonra neden asla aynı fikirde olmamaya anlaşmamamız gerektiğini, kendini sağlık tarikatlarına kaptırmanın tehlikelerini ve "meydan okuma ağı" dediği şeye sahip olmanın gücünü anlatıyor.

"Bilginin hızlanması çabuklaştıkça etrafımızdaki dünya da daha hızlı değişmeye başlar ve bizim de onunla birlikte daha çabuk değişmemiz gerekir."


Adam Grant
Organizasyon psikoloğu ve Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know kitabının yazarı


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Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu önermek mi istiyorsun? Flaherty'ye trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

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