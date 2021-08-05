Örgütsel Psikolog Adam Grant'e Göre İnançlarımızı Sorgulamak Nasıl Daha Akıllı Olmamızı Sağlar

Organizasyon psikoloğu Adam Grant, bilginin hiç olmadığı kadar çabuk hızlandığını ve bu hıza ayak uydurmanın tek yolunun varsayımlarımızı gözden geçirmek olduğunu söylüyor. Trained'in bu bölümünde, çok satan kitap yazarı ile Nike'ın kıdemli performans direktörü sunucu Ryan Flaherty, zihnimizi nasıl açacağımız üzerine konuşuyor. Grant, çocukken yükseklik korkusuna başka bir açıdan yaklaşmasına ve iş etiğinin doğal yetenekten (ya da zarafetten) daha önemli olduğunu anlamasına yardımcı olarak ABD'nin en iyileri arasına adını yazdırmasını sağlayan dalış koşucunun tavsiyesini paylaşıyor. Sonra neden asla aynı fikirde olmamaya anlaşmamamız gerektiğini, kendini sağlık tarikatlarına kaptırmanın tehlikelerini ve "meydan okuma ağı" dediği şeye sahip olmanın gücünü anlatıyor.