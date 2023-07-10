Ada Hegerberg: Ada'nın Yolu Hep Açık

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Son güncellenme tarihi: 10 Temmuz 2023
Okuma süresi: 1 dk
Ada'nın Yolu Hep Açık
Örgülü saçlarıyla sahaya çıkan Ada'yı kimse durduramıyor. Takımını tarihi başarılarıyla yeniden buluşturmayı hedefleyen Norveçli Ada Hegerberg'in hikayesini öğren.
"Ülkemizin kadın futbolunda büyük bir geçmişi var. Bu geçmişi onurlandırmanın zamanı geldi."
Ada Hegerberg
Norveç Kadın Milli Futbol Takımı
Geleneksel Muhteşemlik
Norveç'in Milli Takım Formaları, takımın gücüne güç katıyor. İkonik kırmızı ve göz alıcı mavi renkle Ada'yı ve Norveç takımını temsil et.