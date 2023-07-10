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Son güncellenme tarihi: 10 Temmuz 2023
Okuma süresi: 1 dk

Ada'nın Yolu Hep Açık

Örgülü saçlarıyla sahaya çıkan Ada'yı kimse durduramıyor. Takımını tarihi başarılarıyla yeniden buluşturmayı hedefleyen Norveçli Ada Hegerberg'in hikayesini öğren.

"Ülkemizin kadın futbolunda büyük bir geçmişi var. Bu geçmişi onurlandırmanın zamanı geldi."

Ada Hegerberg: Ada'nın Yolu Hep Açık

Ada Hegerberg
Norveç Kadın Milli Futbol Takımı

Ada Hegerberg: Ada'nın Yolu Hep Açık

Geleneksel Muhteşemlik

Norveç'in Milli Takım Formaları, takımın gücüne güç katıyor. İkonik kırmızı ve göz alıcı mavi renkle Ada'yı ve Norveç takımını temsil et.

"Bu forma beni inanılmaz derecede motive ediyor. Hem ülkenin değerlerini hem de yepyeni bir nesli temsil ediyorsun."

Ada Hegerberg: Ada'nın Yolu Hep Açık

Ada Hegerberg
Norveç Kadın Milli Futbol Takımı

Milli Takım Formalarını İnceleDaha Fazla Sporcu Gör

Ada Hegerberg
Norveç Kadın Milli Futbol Takımı

Milli Takım Formalarını İnceleDaha Fazla Sporcu Gör

Orijinal yayınlanma tarihi: 10 Temmuz 2023