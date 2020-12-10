Nike ACG: Taşra Ruhu

Şehirde büyüdüm.

Dışarı çıkmaktansa küçücük apartman dairemizin

zemininde oturmayı tercih ederdim.

Saygılı bir çocuktum,

kavga etmezdim hiç.

O kadar az dışarı çıktım ki

onu tanımadığım için Doğa Ana'ya

bağlanamadım.

Ama ben de doğanın bir parçası değil miyim?

Onun da benim bir parçam olmadığını kim söyleyebilir?

Ya senin de bir parçansa?

Doğada çiçek açıyoruz.

Tenimiz sanki hastanede değil de

burada doğmuşuz gibi

canlanıyor,

Hem keşfedilmiş hem de keşfedilmemiş arazilere çıktığımızda,

hakkımız olan ritme ve hayallere odaklanarak

nesiller boyu hepimizden çalınmış olanı geri alıyoruz.

Hakkım olanı almaya geldim,

Yine de mütevazıyım.

Doğa bir parçam olsa da,

bu yollardan ilk kez geçiyorum

ve doğanın bana karşı sabırlı olmasını umuyorum.

Korkularımı aşarken,

birbirimizi tanırken,

merakımı beslerken bana sabır göstermesini istiyorum.

Artık ciğerlerimi ilk kez kullanıyormuş gibi

nefes almaya hazırım.