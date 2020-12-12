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      Keith Charles ve Ekibiyle New York'un Kuzeyinde

      Zaman zaman herkesin şehri terk etmesi gerekir. Geçtiğimiz sonbahar Keith Charles ve arkadaşları Kari, Amanda, Cam ve Michel'lé de böyle hissediyordu. New York City'den Adirondacks'a gittiler ve yolculuklarını kayda aldılar. Yolda nefes kesici fotoğraflarla videolar çektiler ve bazı hayat dersleri verip yolculuklarıyla ilgili derin düşüncelerini anlattılar. Paylaşmanın önemli olduğu bu dönemde bunları seninle paylaşmak istedik. Doğa hepimiz için.

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      Nike ACG: Taşra Ruhu
      Nike ACG: Taşra Ruhu
      Nike ACG: Taşra Ruhu
      Nike ACG: Taşra Ruhu
      Nike ACG: Taşra Ruhu
      Nike ACG: Taşra Ruhu
      Nike ACG: Taşra Ruhu

      [Başlıksız]
      Yazan: Rashaan Jiles

      Şehirde büyüdüm.
      Dışarı çıkmaktansa küçücük apartman dairemizin
      zemininde oturmayı tercih ederdim.
      Saygılı bir çocuktum,
      kavga etmezdim hiç.
      O kadar az dışarı çıktım ki
      onu tanımadığım için Doğa Ana'ya
      bağlanamadım.

      Ama ben de doğanın bir parçası değil miyim?
      Onun da benim bir parçam olmadığını kim söyleyebilir?
      Ya senin de bir parçansa?
      Doğada çiçek açıyoruz.
      Tenimiz sanki hastanede değil de
      burada doğmuşuz gibi
      canlanıyor,
      Hem keşfedilmiş hem de keşfedilmemiş arazilere çıktığımızda,
      hakkımız olan ritme ve hayallere odaklanarak
      nesiller boyu hepimizden çalınmış olanı geri alıyoruz.

      Hakkım olanı almaya geldim,
      Yine de mütevazıyım.
      Doğa bir parçam olsa da,
      bu yollardan ilk kez geçiyorum
      ve doğanın bana karşı sabırlı olmasını umuyorum.
      Korkularımı aşarken,
      birbirimizi tanırken,
      merakımı beslerken bana sabır göstermesini istiyorum.

      Artık ciğerlerimi ilk kez kullanıyormuş gibi
      nefes almaya hazırım.

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      Nike ACG: Taşra Ruhu