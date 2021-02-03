ACG İlkbahar 2021: Crater Gölü, Oregon

İlkbahar 2021: Krater Gölü, Oregon
Bu sezon bize sihirli bir şeyler sunuyor. Oregon'daki Krater Gölüne baktığında bu sihri görebilirsin. Kuzey Amerika'nın en derin gölünün derinliklerinde çok şey gizli. Ancak dikkati ilk çeken şey, gölün muhteşem mavimsi tonu. Yeni yılın ilk koleksiyonu için içgüdülerimize güvendik ve bildiğimiz ve sevdiğimiz katman sistemine sadık kaldık. GORE-TEX Misery Ridge Ceket, Polartec Wolf Tree Sweatshirt ve PrimaLoft Rope de Dope Yelek, yepyeni bir renk paletine; Mountain Fly Ayakkabı ise daha düşük bilekli yapıya kavuşuyor. Wizard Island kapüşonlu üst gibi ACG serisine yaptığımız eklemeleri bekle ve gör. Sana sihirli bir şeyler olduğunu söylemiştik.
Başa Giyilen Ürün—ACG Tailwind Şapka; Kuru Tutan Dış Katman—Rope De Dope Mazama Kadın Yeleği; İç Katman—Wolf Tree Polartec Kadın Crew Üst; Alt—Kadın Kargo Pantolonu; Ayakkabı—Air Nasu Gore-Tex
Başa Giyilen Ürün—ACG Saç Bandı; Kuru Tutan Dış Katman—Misery Ridge Gore-Tex Kadın Ceketi; Ayakkabı—Nasu Gore-Tex
Kuru Tutan Dış Katman—Rope De Dope Erkek Yeleği; Sıcak Tutan Orta Katman—Wolf Tree Erkek Sweatshirt'ü; Alt—Rope De Dope Reversible Fill Solid Kadın Eteği; Trail Erkek Eşofman Altı; Ayakkabı—Mountain Fly Low Gore-Tex
Kuru Tutan Dış Katman—Misery Ridge Gore-Tex Erkek Ceketi; Sıcak Tutan Orta Katman—Wolf Tree Erkek Sweatshirt'ü; Alt—Kargo Pantolon; Ayakkabı—Mountain Fly Low Gore-Tex