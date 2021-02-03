ACG İlkbahar 2021: Crater Gölü, Oregon

Bu sezon bize sihirli bir şeyler sunuyor. Oregon'daki Krater Gölüne baktığında bu sihri görebilirsin. Kuzey Amerika'nın en derin gölünün derinliklerinde çok şey gizli. Ancak dikkati ilk çeken şey, gölün muhteşem mavimsi tonu. Yeni yılın ilk koleksiyonu için içgüdülerimize güvendik ve bildiğimiz ve sevdiğimiz katman sistemine sadık kaldık. GORE-TEX Misery Ridge Ceket, Polartec Wolf Tree Sweatshirt ve PrimaLoft Rope de Dope Yelek, yepyeni bir renk paletine; Mountain Fly Ayakkabı ise daha düşük bilekli yapıya kavuşuyor. Wizard Island kapüşonlu üst gibi ACG serisine yaptığımız eklemeleri bekle ve gör. Sana sihirli bir şeyler olduğunu söylemiştik.